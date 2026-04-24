Liga MX se separa de la FMF: ¿Qué significa este cambio del fútbol mexicano?

La Liga MX se separa jurídicamente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en el que el torneo local busca garantizar una independencia en toda su gestión.

Esta decisión acarrea varias reglas como el fin de las multas a los equipos que ascienden y descienden.

“Los representantes de los 18 equipos de la Liga MX aprueban por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa con base en las mejores prácticas de las ligas europeas. Un paso histórico que refuerza la estructura institucional”, escribió la FMF a través de un comunicado.

Comparto resumen de la Asamblea Ordinaria y resultados del #Clausura2026 en rubros de asistencia en estadios de la @LigaBBVAMX, audiencia, y goles, entre otros indicadores https://t.co/3A9gNy1xiu pic.twitter.com/TcWTZpRXv8 — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) April 24, 2026

Durante la Asamblea de dueños de la Liga MX se acordó que aquellos clubes que terminen en el último lugar de la tabla porcentual no pagarán ninguna sanción por su rendimiento, como antes estaba estipulado.

Esto luego de que equipos de la Liga de Ascenso MX incurrió en varios incumplimientos de los acuerdos.

Las reglas para el ascenso y descenso se mantendrán igual, por lo que la posibilidad de subir al máximo circuito requerirá de que haya cuatro equipos certificados.

No habrá más Play In en los torneos de Liga MX

Otra de las nuevas reglas que se decidió en esta Asamblea de Dueños fue la eliminación del Play In del Torneo Apertura y Clausura del fútbol mexicano.

Aunque se jugará en el torneo Clausura 2026, el estilo Play In que da oportunidad a los últimos clasificados en la fase regular se eliminará a partir del Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el 16 de julio, tres días antes de la final del Mundial 2026, y la final se jugará entre el 10 y 13 de diciembre de este año.

Toda la fase final está contemplada para jugarse entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre del 2026.

Atlante se muda a Ciudad de México

El Atlante se mudará a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) junto con Cruz Azul y América.

Esto luego de que se concretó la venta del Mazatlán FC. Los Potros de Hierro podrán participar en la Leagues Cup y en el próximo torneo, como equipo de Primera División.

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