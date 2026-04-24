“Michael” recauda $18.5 millones de dólares en taquilla internacional

Este viernes estrena en cines “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson que ha dirigido Antoine Fuqua. Antes de que empezara el fin de semana, la película logró recaudar millones de dólares entre las funciones de preestreno y la taquilla de algunos países en los que la película estrenó antes.

La productora y distribuidora Lionsgate estrenó la película el miércoles 22 de abril en algunos de sus 82 mercados internacionales. Internacionalmente, la película ya ha logrado recaudar $18.5 millones de dólares.

Además, la película biográfica ha alcanzado un hito al convertirse en el biopic con mejores cifras en su preestreno. Con esas funciones especiales, la producción logró alcanzar los $13.5 millones de dólares, y se espera que al terminar su primer fin de semana alcance los más $80 millones de dólares en taquilla estadounidense.

“Dealine” ha comparado la cifra alcanzada en preestrenos con la que recaudó “Project Hail Mary”, la cual fue la película con más alta recaudación del 2026 durante varios fines de semana.

Fuera de Estados Unidos, el miércoles se registraron altos ingresos en Francia e Irlanda, países en los que se recaudó $2.6 millones de dólares en cada una. También se ha resaltado que “Michael” se proyectó en 743 salas en Francia y se convirtió en el mejor estreno un miércoles, superando a “Oppenheimer” (2023) y “Bohemian Rhapsody” (2018).

¿Qué se dice sobre “Michael”?

La película biográfica de Michael Jackson es protagonizada por Jaafar Jackson, quien es el sobrino del “rey del pop”. Hasta ahora han existido reacciones encontradas sobre la producción.

Una de las referencias que usa “Deadline” para saber cuál ha sido la calidad de “Michael” son las reseñas y puntuaciones dejadas en Rotten Tomatoes. Primero se compartió la opinión de la crítica, quienes dieron una puntuación del 40% alegando que no se profundiza en muchos temas importantes de la vida de Jackson.

Por otro lado, en Rotten Tomatoes también se ha recibido una puntuación del 96% de aprobación del público.

Ahora queda esperar que el film termine su primer fin de semana en cartelera para saber si pasa a ocupar el puesto de mejor estreno del año y si logra mantener el liderazgo cuando se estrene “The Devil Wears Prada 2” la semana que viene.

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