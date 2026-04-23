Se ha confirmado la participación de “Paper Tiger” en el Festival de Cannes

Hace unos días, se anunciaron las películas seleccionadas para el Festival de Cannes 2026. En ese momento se dijo que aún faltaban producciones por anunciar y ahora se ha confirmado que “Paper Tiger” estrenará durante el festival y además competirá por llevarse la Palma de Oro.

Esta película es dirigida por James Gray y está protagonizada por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller, quienes seguramente serán parte de la alfombra roja del festival. Cuando se hizo el primer anuncio, los medios especializados resaltaron que el festival estaba marcado por el estreno de películas independientes y no tantas producciones de Hollywood.

“Paper Tiger” es un thriller policíaco en el que se narra la historia de dos hermanos. En la sinopsis, se lee: “Mientras intentan abrirse camino en un mundo cada vez más peligroso de corrupción y violencia, se ven a sí mismos y a su familia brutalmente aterrorizados por la mafia rusa. Su vínculo comienza a resquebrajarse, y la traición, antes impensable, ahora se vuelve demasiado posible”.

Por ahora, la película no ha estrenado su tráiler oficial y por ahora tampoco se ha confirmado su fecha oficial de estreno en cines; lo que sí se ha confirmado es que Neon ha adquirido los derechos para distribuir el film en Norteamérica. Por ahora, queda esperar cuáles son los comentarios que recibirá tras su debut en Cannes.

Esta no es la primera vez que Gray estrena sus producciones en Cannes, en el pasado ya ha pasado por el festival con otros proyectos como “Armageddon Time”, “The Immigrant”, “Two Lovers”, “We Own the Night” y “The Yards”. El cineasta también fue parte del jurado en su edición del 2009.

Otras de las películas en competición para esta edición son “Minotaur” de Andrey Zvyagintsev, “El Ser Querido” (“The Beloved”) de Rodrigo Sorogoyen, “The Man I Love” de Ira Sachs, “Fatherland” de Paweł Pawlikowski, “Moulin” de László Nemes, “Histoire de la nuit” (“The Birthday Party”) de Léa Mysius, “Fjord” de Cristian Mungiu, “Notre salut” de Emmanuel Marre, “Gentle Monster” de Marie Kreutzer, “Nagi Notes” de Koji Fukada, “Hope” de Na Hong-Jin, “Sheep in the Box” de Hirokazu Kore-eda], “Garance” (“Another Day”) de Jeanne Herry, “The Unknown” de Arthur Harari, “All of a Sudden” de Ryusuke Hamaguchi, “Das Geträumte Abenteuer” (“The Dreamed Adventure”) de Valeska Grisebach, “Coward” de Lukas Dhont, “La Bola Negra” (“The Black Ball”) de Javier Ambrossi and Javier Calvo, “A Woman’s Life” de Charline Bourgeois-Tacquet, “Parallel Tales” de Asghar Farhadi, y “Amarga Navidad” (“Bitter Christmas”) de Pedro Almodóvar.

El Festival de Cannes 2026 se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de mayo.

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