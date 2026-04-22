Netflix estrena la última entrevista que Hulk Hogan dio antes de morir

Este miércoles, Netflix estrenó “Hulk Hogan: Real American”, un documental en el que se habla sobre la vida y carrera del icono de la lucha libre. Hogan murió en julio del año pasado, pero esta serie documental de cuatro episodios incluye la última entrevista que dio.

Además de ser un registro de sus logros, esta serie también incluye algunas revelaciones hechas por el luchador.

Esta serie documental se ha centrado en la vulnerabilidad y las luchas de salud mental que enfrentó Hogan tras las cámaras. Se habla sobre cómo recurrió a su fe y espiritualidad para reconstruir su vida después de tocar fondo.

En la sinopsis del documental dice: “Antes de ser Hulk Hogan, fue Terry Bollea. Descubre al hombre detrás de la leyenda en este documental sin censura que incluye su última entrevista”.

Una de las mayores revelaciones que se hace en “Hulk Hogan: Real American” es que Hogan pensó alguna vez en quitarse la vida, e incluso cuenta que llegó a tener una pistola en la mano. Estos pensamientos llegaron al mismo tiempo que se estaba separando de Linda Hogan, con quien estuvo entre 1983 y 2009.

“Volví a casa, empecé a beber y a tomar pastillas, y durante un par de días me adentré en un pozo sin fondo. De repente, me encontré sentado frente al baño con una pistola en la boca, sin saber lo que estaba haciendo”, contó en el documental.

Explica que se sentía completamente solo y abrumado por la pérdida de su familia. Esta situación personal se sumó a los cambios en su carrera profesional y entró en una crisis económica. “Le di a Linda el 70% de todo porque simplemente no quería volver a hablar con ella, ni estar con ella, ni volver a verla. Así que le di todo para deshacerme de ella y después del divorcio no tenía dinero”.

Tras tocar fondo, el luchador logró salir un día que una fan se le acercó y le dio las gracias, diciéndole cuánto lo admiraba y cómo él había ayudado a su hijo. Este encuentro le hizo entender que aún tenía un propósito.

Esta serie documental fue dirigida por Bryan Storkel. Hay que recordar que Hogan murió el 24 de julio del año pasado.

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