Eliminaron escena de Sydney Sweeney para “The Devil Wears Prada 2”

Durante todo el 2025, se compartieron imágenes del rodaje de “The Devil Wears Prada 2” y también se habló sobre los cameos de algunas personalidades. Una de las escenas se grabó con Sydney Sweeney, quien se encargó de interpretarse a ella misma para la historia.

Tras el estreno de la película en Nueva York, medios han informado que la escena grabada por Sweeney fue eliminada. Según información compartida por “Entertainment Weekly”, la escena tenía una duración de tres minutos y en ella la actriz está siendo vestida para un evento por el personaje de Emily Blunt, quien para esta nueva parte de la historia dirige las operaciones de Dior en Estados Unidos.

Lo que han dicho algunos medios de comunicación, es que el cameo de Sweeney fue eliminado porque no encajaba con el resto de la frecuencia con la que comienza “The Devil Wears Prada 2”.

Además del cameo de Sweeney, se ha revelado que se eliminó la aparición que hizo Conrad Ricamora para la película. El actor es conocido por ser parte del elenco de la serie “How to Get Away with Murder”.

Aunque se eliminó la aparición de algunos actores, también se mantuvieron muchas otras. Una de las escenas más icónicas que se ha reportado hasta ahora es la de Lady Gaga, quien también grabó el tema “Runway”, con la colaboración de Doechii, para la banda sonora de la película.

Lady Gaga estuvo presente en el estreno de la película en Nueve York. Crédito: Evan Agostini | AP

Otra participación a destacar es la de Donatella Versace, quien fue incluida durante el rodaje en Milán. En la misma Semana de la Moda de Milán, Meryl Streep grabó junto con la modelo Naomi Campbell.

Durante las últimas semanas, Streep y Anne Hathaway han estado haciendo una gira por diferentes ciudades del mundo para promocionar la película.

“The Devil Wears Prada 2” se estrenará oficialmente en cines el 1 de mayo y se espera que sea uno de los mayores estrenos del año.

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