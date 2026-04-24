Una familia necesita $1,300 más al mes para sobrevivir en EE.UU. mientras el pesimismo económico bate récords

Mantener el mismo nivel de vida que en 2020 ahora cuesta $1,300 más cada mes en Estados Unidos, según cálculos basados en el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El golpe no es percepción: es el resultado de una inflación acumulada en este periodo cercana al 25% que ya está rebasando los ingresos de millones de familias.

Este viernes 24 de abril, la confianza del consumidor reportó su nivel más bajo en 74 años, una señal clara de que el dinero rinde cada vez menos. Para muchos hogares hispanos, donde el 78% de los latinos no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, el problema ya no es si los precios seguirán subiendo, sino cuánto tiempo más podrán sostener sus gastos básicos.

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El termómetro del miedo económico marcó mínimo histórico

El Índice de Sentimiento del Consumidor, elaborado por la Universidad de Michigan, registró en abril 49.8 puntos, superando incluso el mínimo anterior de 50 puntos alcanzado en junio de 2022 en plena crisis inflacionaria. El reporte de marzo marcó 53.3 unidades. Sin embargo, los analistas estimaban una caída moderada para este mes, no el desplome de 10.7% que arrojó el reporte para este mes.

Joanne Hsu, directora de las Encuestas al Consumidor de la Universidad de Míchigan, señaló que todos los grupos demográficos, sin importar edad, ingreso o afiliación política, reportaron caídas.

Este reporte es relevante, ya que los expertos lo utilizan como predictor del gasto: cuando cae, las familias suelen retrasar compras grandes, reducen salidas y priorizan lo esencial. Pero al situarse en mínimos históricos, la señal para la economía es de alerta máxima.

La guerra en Irán y la gasolina que ya cuesta $4

La causa de este colapso es clara: el conflicto armado entre EE.UU., Israel e Irán, que lleva siete semanas y ha sacudido los mercados energéticos en el mundo. El bloqueo en el Estrecho de Ormuz presionó el precio del petróleo, y esto se reflejó directamente en los precios de la gasolina de todo el país.

El galón de gasolina regular superó los $4.11 en promedio nacional a mediados de abril, un alza de 29.5% respecto al mismo período del año pasado, cuando costaba $3.17. Para una familia con dos conductores, eso equivale a un pago adicional de entre $80 y $100 al mes solo en combustible.

Para confirmar esta tendencia, el Índice de Precios al Consumidor (CPI) reportó un aumento del 0.9% en marzo, el mayor salto mensual desde 2022, con una inflación acumulada de 3.3% en 12 meses.

Por qué los hispanos resienten más el golpe

El efecto de la inflación creciente no afecta a todos por igual. En Nueva York, una pareja sin hijos necesita más de $125,000 anuales para cubrir sus gastos básicos; para una familia con hijos, esa cifra sube a $159,197, según el informe NYC True Cost of Living 2026.

Para una persona que vive sola, la cifra mínima es de $106,346 al año. Estos niveles de ingreso están fuera del alcance de la mayoría de los hogares hispanos que habitan en el Bronx o Queens. El 75.1% de los residentes latinos del Bronx enfrenta dificultades económicas severas para mantener su nivel de vida.

La brecha estructural persiste: las familias hispanas en la ciudad registran un déficit promedio de $9,500 al año respecto a las familias blancas. Además, millones de familias hispanas en todo el país agravan su situación financiera recurriendo al crédito para cubrir gastos cotidianos, lo cual indica que los ahorros de la pandemia se agotaron.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la confianza del consumidor en EE.UU.

¿Por qué la confianza del consumidor está en su mínimo histórico?

El reporte registró un mínimo de 49.8 puntos en abril de 2026, el nivel más bajo desde 1952, por el conflicto con Irán en los precios de energía y las perspectivas económicas.

¿Cuánto más paga hoy una familia respecto a 2020?

Según cálculos basados en el CPI del BLS, una familia promedio necesita $1,300 más al mes para mantener el mismo nivel de vida de 2020, lo que equivale a $15,600 adicionales al año.

¿Por qué subió tanto el precio de la gasolina?

El conflicto con Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz dificultó el suministro de petróleo desde el Golfo Pérsico. El precio promedio llegó a $4.11 por galón en abril, un 29.5% más que un año antes.

¿Cuándo podrían estabilizarse los precios?

La directora Joanne Hsu indicó que el sentimiento “probablemente mejore” una vez que el conflicto con Irán cese y los precios de gasolina se estabilicen, aunque no dio plazos concretos.

Conclusión

Los números de abril de 2026 sobre el costo de vida en EE.UU. reflejan un agotamiento entre los consumidores. Los hogares llevan años absorbiendo aumentos en los precios, en un entorno que se ha agudizado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente que no tiene un plazo para normalizarse.

Para la comunidad hispana, este agotamiento es todavía más grave: el 78% de los latinos en Nueva York no tiene suficiente para llegar a fin de mes. Si los precios no ceden pronto, lo que viene podría ser una crisis silenciosa que ya se siente en los barrios que menos cobertura reciben.

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