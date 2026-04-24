Las sopas instantáneas se han convertido en el aliado perfecto cuando necesitamos comer algo caliente de forma rápida. Son de fácil preparación: solo necesitas agregar agua, el sobre de condimento y, en menos de cinco minutos, ya tienes un plato listo. Sin embargo, el detalle está en que lo rápido no siempre es lo más saludable. Los alimentos ultraprocesados suelen ser ricos en harinas refinadas, sodio y aditivos alimentarios. Bajo este contexto, ¿cuál es la mejor opción? Según los estudios de calidad, la respuesta apunta a Maruchan.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis exhaustivo de las sopas instantáneas disponibles en el mercado y concluyó que Maruchan es una de las marcas que mejor se ajusta a lo que ofrece al público y a la descripción de su etiqueta nutricional, bajo las normas vigentes de dicho país.

¿Qué evaluaron los expertos en estas sopas?

Es fundamental aclarar que los parámetros de la Profeco se centraron en determinar si las marcas cumplen con lo que prometen al consumidor. En este estudio, además de Maruchan, se evaluaron marcas como Nissin Cup Noodles, Knorr, Ottogi y Samyang. Aunque la mayoría cumple con las normas básicas, existen diferencias importantes en el tamaño de la porción, la claridad nutrimental y la composición de sus ingredientes.

En varios casos, la autoridad detectó variaciones significativas en las porciones reales y etiquetas poco claras, lo que dificulta la comparación directa entre un producto y otro. Es importante recordar que estos organismos velan por el cumplimiento de las normas sanitarias, tal como ocurre en EE. UU. con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que se encarga de monitorear estos aspectos técnicos.

Los puntos clave del éxito de Maruchan Ramen

El análisis, cuyos resultados fueron recogidos por El Imparcial, observó detenidamente:

Calidad sanitaria del producto.

del producto. Veracidad de la información comercial.

comercial. Cumplimiento normativo en el etiquetado.

en el etiquetado. Correspondencia entre lo declarado y el contenido entregado.

Según recoge el diario El Imparcial, todos estos parámetros son cumplidos con rigor por Maruchan Ramen. En este producto no se detectaron inconsistencias y mostró una relación equilibrada entre el precio, el contenido neto y el producto final que llega a la mesa del consumidor.

Metodología: ¿Cómo se llegó a estos resultados?

Para determinar estos resultados, la claridad de la etiqueta fue clave para asegurar que no genere dudas o errores en el comprador. Otro aspecto vital fue el cumplimiento de la promesa de venta, donde se verificó que el peso anunciado coincida exactamente con el producto real.

Asimismo, se revisó la inocuidad del alimento para comprobar la ausencia de microorganismos o contaminantes que representen un riesgo para la salud pública. También se evaluó el contenido de sodio, grasas saturadas y la presencia de aditivos como el glutamato monosódico.

Aunque la mayoría de las marcas analizadas cumple con los parámetros sanitarios recomendados, el organismo es enfático al advertir que este tipo de productos se debe consumir con moderación. Sus elevados niveles de sodio y aditivos pueden tener un impacto en la salud si se vuelven parte de la dieta diaria.

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