Tribunal da luz verde a la ley SB4 en Texas que permite detenciones por sospecha de estancia irregular

Un Tribunal de Apelaciones autorizó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, una normativa que faculta a la policía estatal para detener a personas bajo sospecha de encontrarse en el país de manera irregular, así como impulsar su expulsión a México.

La resolución, emitida este 24 de abril, revierte la pausa que mantenía bloqueada la legislación desde 2023, cuando fue aprobada por el Congreso estatal. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos habían presentado demandas para frenar su implementación; sin embargo, el tribunal determinó que dichas organizaciones carecen de legitimidad procesal para impugnarla.

Ingreso irregular

La SB4 establece como delito estatal el ingreso irregular desde México. Las sanciones contemplan penas de hasta seis meses de cárcel, que pueden extenderse hasta 20 años en casos de reincidencia. Además, la norma otorga a las autoridades estatales la capacidad de arrestar y retener a quienes consideren que han cometido esta falta, y permite que jueces locales ordenen la expulsión de migrantes hacia territorio mexicano.

Entre las organizaciones que promovieron las demandas se encuentran American Gateways y el Centro de Defensa del Inmigrante de las Américas. Estas argumentaron ante los tribunales que la ley invade competencias exclusivas del gobierno federal, como la regulación migratoria, y que podría interferir con las labores de las autoridades federales. También señalaron que la medida impediría a personas migrantes solicitar asilo tras cruzar la frontera de forma irregular.

Podría caer en prácticas discriminatorias, denuncian

Asimismo, los grupos demandantes advirtieron que la aplicación de la SB4 podría derivar en prácticas discriminatorias por parte de autoridades locales, especialmente contra comunidades hispanas y otras minorías étnicas y raciales.

La legislación fue aprobada durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), en un contexto de incremento récord en los cruces irregulares en la frontera sur y tensiones entre el gobierno estatal de Texas y la administración federal.

En el escenario actual, bajo el gobierno de Donald Trump, los cruces irregulares han disminuido a niveles no registrados en años recientes. Paralelamente, se ha impulsado una política de arrestos masivos de inmigrantes dentro del territorio estadounidense.

La entrada en vigor de la SB4 coincide con presiones del gobernador Greg Abbott hacia ciudades clave como Houston, Dallas y Austin, para reforzar la cooperación entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Estas medidas han generado rechazo entre sectores de la población que se oponen a políticas migratorias de línea dura.

Datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley indican que, en el último año, los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública crecieron más de un 1,000 %.

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