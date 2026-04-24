Investigación en Rosario Central: Suspensión de categorías juveniles por denuncias de abuso

Rosario Central suspendió las actividades de una de sus categorías juveniles tras recibir una denuncia anónima por episodios de abuso sexual entre menores.

La denuncia se tramitó en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.

La institución informó este viernes en un comunicado que interrumpió de forma inmediata todas las actividades de la categoría 2013, en la que tuvieron lugar los hechos.

Una investigación que continuará durante el fin de semana con entrevistas a los jugadores, con el objetivo de reunir información para definir nuevas acciones.

Según indicó el club, tras recibir una presentación de la Defensoría, con la que trabaja actualmente de manera conjunta, se celebró además una reunión con decenas de padres y madres de jugadores de la categoría, en la que también participaron entrenadores, coordinadores y profesionales, incluidos psicólogos.

Rosario Central informó la situación de abuso tras llamadas telefónicas

Por su parte, fuentes de la Defensoría señalaron que tomaron conocimiento del caso el miércoles a partir de un llamado telefónico, ampliado el jueves, y que el relato recibido “refiere a situaciones de abuso sexual entre menores de edad”.

En un comunicado difundido este viernes, la Defensoría indicó que desde el inicio articuló con organismos estatales y la institución deportiva para “escuchar y acompañar a niños y familias” y aportar información a la Justicia.

Asimismo, remarcó que este tipo de situaciones requiere una intervención “urgente, responsable y con perspectiva integral” y advirtió sobre la necesidad de evitar la exposición y la revictimización de los menores involucrados.

El club adelantó que prevé comunicar nuevas medidas a partir del lunes, en función de la información recabada durante las entrevistas previstas, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.

La Defensoría subrayó además la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento en instituciones deportivas, educativas y comunitarias, y de garantizar entornos seguros para la infancia.

Con información de EFE

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