UEFA impone histórico castigo a Gianluca Prestianni por insultos a Vinícius

Histórica sanción al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por sus insultos a Vinícius en el partido de ida del playoff de Champions entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA le ha sancionado con un total de seis partidos por el incidente con el jugador del Real Madrid. Pero no por los supuestos insultos racistas sino por los insultos homófobos que el jugador defendió que sí realizó contra el brasileño.

La UEFA además, solicita a la FIFA que extienda esta sanción a nivel mundial, por lo que la suspensión le podría hacer perderse parte del Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Tres de los partidos, eso sí, quedan en suspensión en caso de posible reincidencia.

Uefa suspende Prestianni por 6 jogos (sendo 3 em condicional) depois de ele afirmar em depoimento que dirigiu ofensa homofóbica a Vinícius Júnior. Um já cumprido.



Punição será encaminhada à Fifa, ou seja, pode ser cumprida na Copa do Mundo caso ele esteja entre os convocados. pic.twitter.com/FIGjOFmI2x — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 24, 2026

Piden sanción para el Mundial 2026

La sanción dice textualmente: “Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de la selección nacional en los que, de otro modo, podría participar, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba). La suspensión para tres de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos años, a partir de la fecha de la presente decisión”. Ahora pues, si no reincide durante estos dos próximos años, no cumpliría los otros tres.

“Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador ya cumplió durante el partido de la eliminatoria de la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26, disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica”, añade el comunicado.

De aplicarse a nivel mundial supondría que el jugador no podría jugar con Argentina los dos primeros compromisos de la fase de grupos en el Mundial de Estados Unidos. Uno ya lo cumplió, que fue la vuelta del playoff entre Benfica y Real Madrid en el Bernabéu.

Prestianni negó llamar “mono” a Vinícius

Prestianni había sido acusado por varios futbolistas del conjunto Merengue de llamar “mono” a Vinícius Júnior mientras se cubría la boca con su camiseta, motivo por el cual el brasileño abandonó el campo de juego durante varios minutos y el partido estuvo en riesgo de ser suspendido.

El jugador de Benfica, en tanto, negó que sus dichos hayan tenido tintes racistas, y alegó que lo que le dijo fue en realidad “maricón”.

“Me dolió que me traten de algo que jamás hice”, expresó el futbolista surgido en Vélez en una extensa entrevista con la emisora argentina Telefé en la vivienda de su familia en las afueras de Buenos Aires.

“Fue algo que no dije y me sancionaron sin pruebas. Jamás fui racista y no lo seré nunca”, añadió el joven de 20 años.

🚨 Gianluca Prestianni to @TeleFe @SofiMMartinez: “What hurt me the most was being accused of something I never did. I’m not racist”.



“But luckily, I’m very calm because everyone who knows me knows what kind of person I am and that’s enough for me. I’m very grateful to the club… pic.twitter.com/1BzUpE6Ey4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2026

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