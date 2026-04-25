Baja el número de puertorriqueños reclutados en las ramas militares de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

SAN JUAN – El racismo, el acoso a las mujeres, las secuelas en la salud física y mental y los límites de los beneficios para los veteranos en Puerto Rico son algunas de las causas que han provocado que decaiga la cifra de puertorriqueños que se sienten atraídos para inscribirse en el Ejército de Estados Unidos.

“Una vez dentro, me di cuenta de que las cosas son un poco más complicadas. Especialmente para nosotros, los puertorriqueños. El racismo se hacía sentir todos los días“, rememora a EFE Frankie Pérez, veterano boricua que entró a las Fuerzas Armadas en 2001, antes del 11S, y estuvo destinado en Irak y en Arabia Saudí.

La discriminación racial forma parte del Ejército de EE.UU., pese a que en 1948 el presidente Harry S. Truman ordenó que no se discriminara por raza o color de piel.

Pérez relata que fue “demasiado duro” el regreso a su tierra natal, donde tuvo un intento de suicidio en 2008 debido a las secuelas de la guerra, y consiguió salir adelante gracias al apoyo de sus seres queridos y a ONG como ‘Guitars for vets’.

Decae un 11 % el reclutamiento

De acuerdo a los datos del censo, el total de personas reclutadas en las cinco ramas militares en Puerto Rico descendió un 11 % entre 2021 y 2025.

Un ejemplo de ello son los datos ofrecidos a EFE por la Guardia Nacional Aérea que reflejan que en el último lustro la cifra de puertorriqueños que se alistaron bajó a casi la mitad, pasando de 122 en 2020 a 68 personas en 2025.

En declaraciones conjuntas a EFE de la Guardia Nacional Aérea y el “Army”, el descenso en el reclutamiento no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico, es una tendencia que se está observando en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“Identificamos varios factores clave, pero podemos destacar uno: desinformación y percepciones erradas. Existe una brecha de información. Muchos jóvenes y sus influenciadores (padres, maestros) tienen una visión del servicio militar que a menudo está desactualizada”, precisaron.

Acoso sexual a mujeres

Nagelys Cristal Viera, de 24 años, exmiembro del ‘Army’ e hija de una veterana, expresa a EFE que, cuando entró en las Fuerzas Armadas “no esperaba las cosas que pasan allá”, ya que por ser mujer enfrentó diversos retos.

“Tanto en lo físico como en que te tomen en serio para liderar, entre otras muchas cosas, y pues los problemas de acoso sexual y comentarios no deseados sobre mi cuerpo”, confiesa la veinteañera, agregando que ella siempre alzó la voz contra las “injusticias” y no toleró que le faltaran el respeto.

A pesar de las vejaciones, Viera remarca que “no se arrepiente” de haber entrado al Ejército porque no estuvo destinada en ningún conflicto bélico y, gracias a los años que sirvió en Wisconsin y otros estados, la milicia le está pagando sus estudios de Derecho.

Personas de bajos recursos en busca de seguridad económica

El perfil de las personas reclutadas por la milicia de Estados Unidos suelen ser jóvenes de bajos recursos atraídos por la seguridad económica y los beneficios en educación y salud, en un país en el que el costo de una carrera universitaria y la sanidad no es accesible para todos.

Alejandro Ayala, de 20 años, es camarero y decidió alistarse recientemente en el Cuerpo de Marines por razones “monetarias” y para “poder asegurar un futuro” en el que le gustaría estudiar finanzas y ciencias políticas.

“Quiero estudiar, pero primero pienso que tengo que dejar estipulado muchas cosas dentro de mi vida como puede ser lo económico, y a la misma vez mejorar mi condición física y fortaleza mental. Estoy aquí por mí, por mi crecimiento, por mi desarrollo y voy a hacer lo que me toque hacer”, sostiene Ayala.

Puerto Rico es desde 1898 territorio estadounidense y, en 1952, se estableció como Estado Libre Asociado. Sus habitantes tienen ciudadanía estadounidense y combaten en su Ejército, pero no cuentan con los mismos derechos que los ciudadanos en otros estados de la nación.

“Busca información, asegúrate de que hay cosas mejores antes de tomar una decisión porque después de que levantas la mano y juramentas, puede ser muy tarde y tienes que esperar cuatro años para reclasificarte. Después no te van a dar bonos, son muchas cosas complicadas”, recomienda el veterano Pérez a los jóvenes.

Por Esther Alaejos

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