Eder Militao se perdería el Mundial 2026 con Brasil por recaída en lesión

Eder Militao se perdería el Mundial 2026 con la selección de Brasil tras recaer en una lesión muscular, según informó ESPN.

De acuerdo al reporte, Militao deberá someterse a una cirugía para reparar la lesión en el bíceps femoral que lo hará perderse la temporada y la Copa del Mundo.

El defensa brasileño disputó 45 minutos en la victoria el pasado martes frente al Alavés y salió con molestias en sus piernas.

🚨⚠️ Éder Militão, at serious risk for World Cup after injury setback.



His scar from his previous injury has reopened, and Militão could have to undergo surgery again. In that case, he’d be out for the World Cup — reports @miguelitocope. pic.twitter.com/TuUOFJCVBV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2026

Militao se le volvió a abrir la rotura muscular que sufrió el pasado mes de diciembre y que lo obligará a pasar por el quirófano, situación que lo haría tomar más tiempo de recuperación y no da para llegar al Mundial.

El Real Madrid termina sin torneos y también bajo una plaga de lesiones. Militao se pierde lo que quedaba de la temporada y Arda Güler también no jugará más debido a una lesión en su bíceps femoral.

Kylian Mbappé salió con molestias tras el partido de este viernes frente al Betis y buscará resguardarse para llegar en óptimas condiciones con Francia a la Copa del Mundo, donde lucen como uno de los favoritos.

Brasil empieza a sufrir bajas delicadas para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti presentará, el 18 mayo, la lista de Brasil para el Mundial 2026, una lista que empieza a caerse por las lesiones que han surgido en las últimas semanas.

El técnico italiano perdió este año a Rodrygo Goes, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzado en su rodilla.

Esta semana se conoció la grave lesión de Estevao que lo llevaría a operarse y quedar fuera de la Copa del Mundo. El delantero del Chelsea llegaba como una de las nuevas estrellas emergentes de Brasil.

Y ahora la baja en defensa de Militao en una zaga defensiva brasileña que no da tantas garantías para Ancelotti.

Quedará por conocer en tres semanas qué jugadores llegan a la lista de convocados de Ancelotti para Brasil en la Copa del Mundo.

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