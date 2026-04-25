¿Compromiso a la vista para Zoë Kravitz y Harry Styles?

Una fotografía reciente bastó para desatar el rumor sobre el supuesto compromiso entre la actriz Zoë Kravitz y el cantante Harry Styles. Una imagen tomada en Londres, en el que se ve a la artista con un brillante anillo en la mano izquierda, terminó acompañado por confirmaciones que apuntan a un paso importante para la pareja.

De acuerdo con lo revelado por “Page Six”, fuentes cercanas aseguran que ambos decidieron dar el paso tras ocho meses de relación.

Allegados aseguran que habrá boda

La noticia llegó después de días de rumores. Aunque la fotografía de la estadounidense con el anillo había provocado especulaciones, fue el pasado jueves cuando personas del entorno de ambos artistas hablaron directamente con Page Six. Allí afirmaron que Styles, de 32 años, está “completamente enamorado” de Kravitz. Una de las fuentes lo describió sin rodeos: “Él está perdidamente enamorado. Saltaría de un acantilado por ella”.

La reacción entre amistades de la actriz no habría sido de sorpresa. Según contó la misma fuente al medio, el círculo más cercano de Kravitz veía venir esta decisión desde hace un tiempo, dado lo rápido que avanzó su vínculo con el músico. Lo que para muchos era un romance reservado, puertas adentro se vivía con una intensidad que ahora parece tener un capítulo nuevo.

Un vínculo discreto, pero firme

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente en agosto de 2025, cuando aparecieron caminando juntos por Roma. Después de eso, aunque han mantenido un perfil bajo, hubo otras apariciones en Nueva York y Londres que reforzaron la idea de que atravesaban algo más que una amistad.

Personas próximas a ambos describen su historia como una conexión que “pasó de 0 a 100 en un instante”. Además, comentan que Kravitz ya se refiere a Styles como su “alma gemela”, una expresión que refleja cómo se perciben mutuamente puertas adentro.

Para la actriz, este posible compromiso marcaría el tercero en su vida sentimental, tras su matrimonio con Karl Glusman y su relación con Channing Tatum. En el caso del cantante británico, sería su paso más decidido después de vínculos con figuras como Olivia Wilde y Taylor Russell.

Por ahora ni Styles ni Kravitz han emitido comentarios públicos. Sus representantes también han optado por el silencio, lo que mantiene el anuncio en un terreno donde conviven la confirmación de fuentes y la expectativa de una declaración oficial.

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