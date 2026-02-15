Harry Styles dice que se sintió “muy solo” después de la ruptura de One Direction

El cantante Harry Styles se sinceró sobre cómo se sintió luego de la separación de su antigua agrupación ‘One Direction’ en 2015 y al comenzar su carrera como solista.

En una conversación con The Sunday Times Magazine, se refirió a cómo se repartía el peso de la atención pública mientras estaba en el grupo con sus compañero Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

“Cuando estás en una banda con cuatro personas más, hay mucho espacio para esconderse. El peso sobre tus hombros tiene un límite. Las primeras veces en el escenario [sin One Direction], pensaba: ‘¿Qué hago con las manos?'”, dijo el artista.

Asimismo aseguró que luego de esa transición se sintió “muy solo” y con mucha presión. “Pero también me sentí muy solo de repente. Tuve la suerte de tener la oportunidad de que la gente se interesara en lo que iba a hacer, pero me presioné mucho, queriendo que fuera correcto”, dijo.

Con el lanzamiento de su primer álbum como solista, el músico confesó que tenía miedo de decepcionar a su público. “Con ese primer álbum, estaba tratando de explorar qué música haría por mí mismo, pero en ese momento sentí que había mucha gente que había confiado en mí y no quería decepcionar a la gente ni defraudarlos”, dijo.

Harry Styles también se refirió a su decisión de tomarse un descanso luego del fin de su gira en 2023. Según explicó, la idea de detenerse le parecía “una locura” pero supo que ese era el momento indicado para tomar un descanso y prestar atención a otros aspectos de su vida.

“No sabía si podría lograrlo. Pero era el momento ideal: habíamos terminado la gira en julio y cumplía 30 años en febrero. Era hora de parar un rato y prestar atención a otros aspectos de mi vida”, admitió.

El músico habló sobre lo “poderoso” que ha sido tomarse este descanso durante dos años y alejarse del ritmo desenfrenado de su carrera como estrella musical.

“Vivir mi vida de una manera que me permitiera realmente apreciarme a mí mismo, lejos de este mundo, ha sido muy poderoso para mí. Sin duda, eso ha influido en el trabajo que estoy haciendo ahora, porque surgió de una libertad absoluta”, continuó.

Tras este descanso, Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum All the Time. Disco, Occasionally que saldrá a la venta el 6 de marzo). Además reveló sus planes para una residencia global de 50 conciertos en siete ciudades, incluyendo Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, de mayo a diciembre de 2026.

Sigue leyendo: