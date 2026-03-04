Harry Styles habló sobre el dolor que sintió tras la muerte de Liam Payne

El cantante Harry Styles habló públicamente por primera vez sobre la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el ganador del Grammy se refirió por primera vez al dolor que sintió tras enterarse de la muerte de Payne, el 16 de octubre de 2024.

“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos sentidos”, dijo Styles. “Es como si hubiera visto a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser genial”.

Harry confesó que la muerte de Payne le hizo reflexionar sobre el rumbo de su propia vida. “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y preguntarme: ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”, confesó.

Styles reconoció que hablar sobre la muerte de Liam Payne es algo que se le hace muy difícil. “Creo que hubo un período tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor. Siento muchísimo el fallecimiento de mi amigo. Y de repente, me doy cuenta de que quizás otras personas desean que lo transmitas de alguna manera, o significa que no estás sintiendo lo que sientes o algo así”, confesó el artista.

Liam Payne falleció tras caer del cuarto piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol. Su muerte sacudió a la industria musical debido a que Payne formó parte de una de las boybands más populares de este milenio.

Los excompañeros de Payne emitieron un comunicado conjunto tras su muerte. “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir”, compartieron en octubre de 2024. “Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos muchísimo. Te amamos, Liam”, dijeron los integrantes en el comunicado.

