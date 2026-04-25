Detuvieron a joven acusado de matar a adolescente en parque en Queens: había escapado a Jamaica

El joven de 18 años acusado de matar a un adolescente en Queens, Nueva York, fue arrestado tras huir a Jamaica y regresar a la ciudad, donde ahora enfrenta cargos por asesinato, informó The New York Post.

Al detenido lo identificaron como Zahir Davis, señalado por la policía como el presunto responsable de la muerte de Jaden Pierre, un adolescente de 15 años que recibió un disparo en una violenta confrontación ocurrida el 16 de abril en el parque Roy Wilkins.

Había huido a Jamaica

Davis, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, abandonó el país rumbo a Jamaica al día siguiente del crimen. Sin embargo, regresó a la ciudad y lo capturaron el viernes, alrededor de las 9:20 de la noche, justo después de aterrizar.

Un fiscal en la audiencia, señaló el Post, dijo que el regreso se produjo luego de que las autoridades instaron a su padre a convencerlo de volver.

La comisionada de policía, Jessica Tisch, confirmó este sábado la captura:

“Los detectives del Departamento de Policía de Nueva York asignados a la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos arrestaron a Zahir Davis por el asesinato sin sentido de Jaden Pierre, de 15 años, en un parque de Queens la semana pasada. Davis huyó a Jamaica tras el tiroteo y fue detenido de inmediato cuando aterrizó de nuevo en Nueva York la noche del viernes”.

NYPD detectives assigned to the U.S. Marshals Regional Fugitive Task Force have arrested Zahir Davis for the senseless murder of 15-year-old Jaden Pierre in a park in Queens last week. Davis fled to Jamaica following the shooting and was arrested immediately when he landed back… https://t.co/Q77q6Zgyby — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 25, 2026

Ese mismo día, Davis fue presentado ante un tribunal de Queens, donde se declaró no culpable. La Fiscalía indicó que, de ser condenado, podría enfrentar una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua.

Durante el traslado del acusado fuera de la comisaría 113, familiares y allegados de la víctima lo increparon entre gritos e insultos, mientras agentes policiales intervenían para evitar enfrentamientos.

Según reseñó The New York Post, Davis se mantuvo sin reacción visible ante la escena.

Las autoridades sostienen que el tiroteo ocurrió cuando un grupo de adolescentes se reunió en el parque para una actividad que había sido promocionada en Instagram como una “pelea” con pistolas de agua.

Sin embargo, la situación derivó en un enfrentamiento real entre grupos rivales.

Un video captó el momento en que el presunto atacante dispara, provocando que la víctima cayera al suelo mientras otros jóvenes huían del lugar. Pierre fue trasladado al Hospital Jamaica, donde murió a causa de una herida de bala en el pecho.

Presuntas disputas entre pandillas

El detective Joe Kenny explicó que el incidente estaría vinculado a disputas entre pandillas que se remontan al menos a enero. Según indicó, Davis presuntamente forma parte de un grupo conocido como BG4.

“Había jóvenes que acudieron al parque a divertirse, pero también llegaron miembros de pandillas de la zona. Cuando coincidieron, se produjo el tiroteo”, señaló el funcionario en una rueda de prensa.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, aseguró en un comunicado: “Este acto de violencia armada sin sentido no quedará impune. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo de 15 años”.

La madre de la víctima, Shantelle Weston, describió a su hijo como un joven respetuoso y lamentó lo ocurrido. “No se merecía esto”, dijo al diario neoyorquino.

Durante la audiencia también se mencionó que Davis estaría vinculado a un caso de acoso doméstico. Según la fiscalía, habría amenazado con disparar a su expareja, con quien tiene un hijo.

El juez ordenó una protección total para la presunta víctima y exigió la entrega de cualquier arma de fuego en posesión del acusado.

Davis deberá regresar a la corte el próximo 29 de abril, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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