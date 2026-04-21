Anciano en silla de ruedas: nadie a salvo de tiroteos mortales en Nueva York, aunque la policía y el alcalde están “optimistas”

Un anciano en silla de ruedas engrosó la lista de las víctimas fatales de tiroteos en calles y parques de Nueva York, mientras la policía insiste en que la violencia armada está en descenso.

El rango de horarios, zonas y edades de las víctimas es tan amplio como Kaori Patterson Moore, bebé de 7 años que murió en Brooklyn a plena luz del día el 1 de abril, y el caso de Edgar Spence, de 78 años, la noche del jueves 16 en El Bronx. Horas antes, ese mismo día, el quinceañero Jaden Pierre fue brutalmente golpeado y asesinado a tiros a quemarropa en un parque infantil en Queens.

Spence se encontraba sentado al aire libre en el patio de un complejo residencial de vivienda pública en en Alexander Av (Mitchel Houses, NYCHA), a bordo de su silla de ruedas motorizada, cuando recibió un balazo en el torso el 16 de abril, alrededor de las 10:30 p.m., precisó NBC News.

Su afligido hijo afirmó que la muerte de su padre, así como el reciente homicidio de la bebé en Brooklyn, deberían servir como una llamada de atención para la ciudad. «Existe una crisis que involucra a los jóvenes negros y latinos; simplemente tienen acceso a armas de fuego y, lamentablemente, nadie está hablando de esta crisis», declaró Darryl Spence al Daily News.

«La bebé de 7 meses, hace poco tiempo. Un hombre de 78 años… ¿A cuántas personas más tenemos que perder antes de darnos cuenta de que esto es una crisis?», enfatizó. Su padre creció en Harlem y trabajó como plomero durante la mayor parte de su vida. Su familia ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios.

Existe una crisis que involucra a los jóvenes negros y latinos; simplemente tienen acceso a armas de fuego ¿A cuántas personas más tenemos que perder antes de darnos cuenta de que esto es una crisis?» Darryl Spence – Hijo de anciano víctima de bala perdida en NYC

La policía no ha realizado arrestos hasta el momento en las muertes de Spence y Pierre. En los días posteriores al tiroteo fatal de la pequeña Kaori -por el cual hay dos sospechosos detenidos-, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció 36 arrestos en el desmantelamiento de una pandilla en Brownsville, así como la ampliación de un programa de justicia restaurativa cuyo objetivo es identificar a los jóvenes en situación de riesgo y brindarles terapia y otros recursos antes de que recurran al uso de armas de fuego.

NYPD y alcalde optimistas

El 2 de abril dos jóvenes murieron baleados apenas horas después de que el alcalde Zohran Mamdani defendiera el balance de seguridad al cerrar el primer trimestre de su gestión, junto a Jessica Tisch, comisionada NYPD heredada de la administración de Eric Adams.

“En los primeros tres meses del año, la ciudad de Nueva York ha registrado la menor cantidad de homicidios e incidentes con armas de fuego desde que comenzamos a llevar un registro de estas cifras, hace décadas”, afirmó el alcalde ese día.

A pesar del sonados casos de violencia armada en las calles, la tasa de homicidios continúa descendiendo en los cinco distritos, con 65 casos en toda la ciudad en 2026 hasta el 12 de abril; lo que representa una caída del 22% respecto a los 84 registrados para la misma fecha el año pasado.

Pero eso no significa que la población esté a salvo ni mucho menos que esté controlado el porte de armas. La mañana del viernes una joven de 20 años recibió un disparo en la garganta cuando llegaba a su trabajo en una tienda Target en Staten Island (NYC) y su novio fue identificado como sospechoso.

También a fines de marzo un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem; y un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC).

Además, dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens.

Igualmente en marzo Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC). Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso de la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

A pesar de que NYC y sus alrededores reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

No se han realizado arrestos en algunos de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.