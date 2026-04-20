NYPD busca a sospechoso de matar a adolescente en Queens mientras la familia de la víctima exige justicia

La policía de Nueva York mantiene la búsqueda del sospechoso de matar a Jaden Pierre, un joven de 15 años que fue golpeado y luego baleado a quemarropa en un parque de Queens, en un ataque que quedó grabado en video y que ha generado indignación por la pasividad de quienes presenciaron la escena.

Mientras las autoridades difunden imágenes del presunto tirador, la familia del adolescente intenta asimilar la pérdida y exige justicia.

El crimen ocurrió la tarde del jueves 16 de abril en el parque Roy Wilkins, en el sector de St. Albans, cerca de los bulevares Merrick y Baisley.

De acuerdo con reportes policiales, Pierre recibió un disparo en el pecho tras ser atacado por un grupo de jóvenes durante una pelea que se desató en medio de una reunión convocada en redes sociales, aparentemente una “guerra de globos de agua”.

Videos difundidos posteriormente muestran cómo Pierre es rodeado, golpeado y pateado por varios adolescentes, mientras decenas de personas observan y graban con sus teléfonos.

En un momento, uno de los agresores saca un arma y le dispara a quemarropa. El joven se desploma, y la multitud se dispersa.

El sospechoso sigue prófugo

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó que el sospechoso sigue prófugo.

WANTED FOR HOMICIDE OF A 15-YEAR-OLD: On 4/16/2026 at 6:15 pm, a teen was shot and killed near Merrick Blvd and Baisley Blvd in Queens. The NYPD is looking for this individual in connection with the shooting. If you have any information, call @NYPDTips at 1-800-577-TIPS (8477). pic.twitter.com/9amTnHI2UY — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 17, 2026

Las autoridades han divulgado imágenes de vigilancia en las que se observa a un joven con suéter claro y mochila negra, caminando mientras mira su teléfono. También han ofrecido una recompensa de $3,500 dólares por información que permita su captura, según New York Post.

Hasta ahora no está claro qué provocó la pelea, aunque las autoridades investigan si el hecho está relacionado con conflictos entre grupos o pandillas.

Pierre fue trasladado en estado crítico al Hospital Jamaica, donde murió poco después, de acuerdo con las autoridades.

Las imágenes del ataque fueron publicadas en la red social X por el exalcalde Eric Adams.

En su mensaje, Adams escribió: “Un chico de 15 años fue golpeado y asesinado a tiros ayer en un parque infantil del sureste de Queens. Y de alguna manera, esta no es la noticia principal. Un reconocimiento a la fiscal general Letitia James y al fiscal de distrito Richards por alzar la voz”.

El exfuncionario cuestionó al alcalde Zohran Mamdani. “La indignación no debería depender del código postal. Todos los niños merecen protección”.

“Golpearon a mi hijo y eso no fue suficiente”

Mientras avanza la investigación, su madre Shanelle Weston expresó su dolor y frustración en declaraciones recogidas por Daily News, donde criticó tanto a los agresores como a quienes presenciaron el ataque sin intervenir.

“Golpearon a mi hijo y eso no fue suficiente”, dijo.

“Todos los que estaban grabando no hicieron nada”, agregó la mujer.

Jaden Pierre con su familia. Foto: Shakira Weston / Gofundme

Weston también cuestionó la difusión del video del ataque y señaló que nadie le consultó antes de hacerlo. “No sé por qué alguien publicaría un video de mi hijo”, cuestionó.

El adolescente cursaba noveno grado en la Eagle Academy for Young Men en Queens y estaba ilusionado por comenzar su primer empleo a través de un programa de verano de la ciudad.

Según su madre, ese mismo día había pedido permiso para ir al parque a jugar baloncesto, aunque en realidad asistiría al evento organizado en redes sociales.

“Si hubiera sabido de la pelea con globos de agua, habría dicho que no. Allí no le esperaba más que problemas”, declaró.

La familia lo recuerda como un joven tranquilo, aficionado al baloncesto y los videojuegos. “Era un chico normal”, dijo un tío a amNewYork.

“Jugaba mucho por el barrio”, expresó.

Su tía lo describió como “un alma bondadosa, cariñosa y brillante” en una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios, que ya ha reunido más de $15,000 dólares.

Vecinos y personas que frecuentan el parque han expresado su pesar y, en algunos casos, su frustración por no haber podido intervenir. Dos entrenadores que se encontraban cerca del lugar dijeron a amNewYork que desearían haber podido evitar la tragedia.

El domingo, familiares instalaron un pequeño memorial improvisado en el parque, con flores, velas y mensajes protegidos de la lluvia dentro de una caja de cartón. Allí mismo se preparaban para una vigilia que se realizaría el lunes por la noche, con la posible asistencia de figuras públicas locales.

Aunque el NYPD ha señalado que los tiroteos han disminuido en la zona en el último año, ese dato no ofrece consuelo a los allegados de la víctima.

“Ningún padre debería tener que soportar el dolor de perder a un hijo”, expresó la familia.

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