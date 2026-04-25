Feid se une a Marcello Hernández en “Netflix is a Joke”

Feid, el cantante nacido en Medellín, encontrará un escenario poco habitual para él: la comedia en vivo. Su participación quedó confirmada dentro de “Netflix is a Joke Fest 2026”, donde compartirá escenario con Marcello Hernández, la revelación latina de la industria estadounidense, quien fue precisamente el responsable de elegirlo para este encuentro.

Hernández, de raíces cubanas y dominicanas, anunció que quería al intérprete a su lado en este espectáculo, que por primera vez se realizará íntegramente en español. La plataforma lo presenta como una apuesta que mezcla música y stand-up bajo un mismo techo y que busca ampliar la presencia latina dentro del festival más grande de humor del mundo.

Se habla español

Este encuentro de comedia, considerado el más influyente a nivel global, tendrá lugar en la ciudad que concentra buena parte del entretenimiento internacional: Los Ángeles. Para su edición de 2026, el cartel también incluye a la humorista mexicana Sofía Niño de Rivera, quien se sumará a Hernández y al ícono del género urbano en un espectáculo hablado exclusivamente en español.

La fecha prevista para este evento especial es el domingo 10 de mayo. El festival anticipa que las puertas del Hollywood Bowl abrirán a las 5:30 p.m. (hora local), mientras que el show arrancará a las 7:00 p.m. Según los organizadores, será una noche que combina el ritmo que Feid lleva por el mundo con la energía de algunos de los comediantes más potentes del momento.

En cuanto a la boletería, Ticketmaster figura como el distribuidor oficial para quienes quieran asistir. La organización del evento también habilita entradas desde su página web, con acceso únicamente digital, por lo que será necesario utilizar sus aplicaciones oficiales para completar el ingreso.

Una celebración latina en uno de los recintos más icónicos

En la página del evento se puede leer que la noche revolucionará el Hollywood Bowl donde se unirá “al cómico Marcello Hernández y a la estrella mundial de la música Feid en un espectáculo único, interpretado íntegramente en español. Combinando un monólogo ingenioso y lleno de riqueza cultural con la música en directo llena de energía de Feid, la velada rinde homenaje al humor, el ritmo y la narrativa latinos en un escenario emblemático”.

Esta edición forma parte de la programación del festival, que se extiende del 4 al 10 de mayo. Para quienes siguen la trayectoria de Feid, su presencia representa una faceta inesperada y, al mismo tiempo, una apertura hacia formatos distintos en los que su carisma puede funcionar frente a miles de espectadores.

Será una noche hecha por y para la comunidad latina, alzando la voz desde uno de los escenarios más emblemáticos del mundo y con un equipo creativo que apuesta por una narrativa nueva dentro de la comedia.

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