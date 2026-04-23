Fonseca y Juanes estrenan “Antes que el tiempo se vaya”

La escena colombiana tiene una noticia que muchos tenían marcada en el calendario y es la llegada de “Antes que el tiempo se vaya”, el encuentro musical más reciente entre Fonseca y Juanes.

El sencillo apareció primero entre adelantos y pistas en redes, pero su lanzamiento confirmó lo que los seguidores intuían desde hace semanas. Los artistas volvieron a unir fuerzas para dar vida a una canción que condensa la esencia de ambos.

El tema forma parte del nuevo disco de Fonseca, un proyecto que el propio cantante ha descrito como uno de los más personales de su carrera. Hace unos días compartió cómo este álbum resume su propio tránsito vital: “Es el reflejo de lo que yo soy a mis 42 años de edad: mis anhelos, mis miedos, mis amores, mis inseguridades, mis gustos, mis influencias, mis fortalezas, todo. Me representa cada frase de cada canción, cada acorde”, expresó en declaraciones previas sobre su nueva obra musical.

Una colaboración que sostiene el corazón del disco

Cuando Fonseca reveló que la canción que da nombre al disco tendría una voz invitada, la expectativa empezó a crecer entre sus seguidores. El anuncio se completó con un mensaje dirigido directamente a su colega y amigo: “Antes Que El Tiempo Se Vaya. La canción que le da el nombre a mi nuevo álbum: este 23 de abril disponible junto a mi querido @juanes!”, escribió en sus redes, acompañando la frase con un adelanto del videoclip.

El lanzamiento llegó con reacciones inmediatas y con la confirmación de este reencuentro de dos artistas con historias paralelas.

La mezcla de estilos funciona de manera natural con la voz de Juanes abrazando la de Fonseca sin opacarla, y el resultado propone una lectura íntima sobre los vínculos, el paso del tiempo y aquello que se intenta preservar antes de que los días avancen demasiado rápido.

Las otras canciones que completan el nuevo disco

El álbum “Antes que el tiempo se vaya” está conformado por 12 temas en los que Fonseca trabajó con colaboradores de distintos géneros y generaciones. Entre ellos figuran nombres de enorme peso en la música latina, como Rubén Blades, Río Roma y Rawayana. La lista completa incluye:

“Loco enamorado”.

“Antes que el tiempo se vaya” (Juanes).

“Celebrar”.

“No sé que extraño más”.

“Enamorarte mil veces” (Manuel Medrano).

“No me resisto” (Nanpa Básico).

“Nunca me fui” (Rubén Blades).

“Barco de Papel”.

“Venga lo que venga” (Rawayana).

“Aquí estabas tú”.

“Lo que sentimos bailando” (Río Roma).

“Parte por parte”.

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