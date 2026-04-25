Knicks igualaron la serie ante Hawks gracias a triple-doble de Karl-Anthony Towns

Los New York Knicks se recuperaron tras dos derrotas consecutivas para vencer la noche del sábado por 114-98 a los Atlanta Hawks, igualando 2-2 la serie de playoffs de la Conferencia Este.

Karl-Anthony Towns logró su primer triple-doble en la postemporada con terminó con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, con lo que se convirtió en el cuarto jugador de los Knicks en registrar un triple-doble en un partido de playoffs, uniéndose a Walt Frazier, Dick McGuire y Josh Hart.

Los Knicks serán anfitriones del Juego 5 en el Madison Square Garden la noche del martes, y la serie ahora tiene garantizado regresar a Atlanta para el Juego 6 el jueves.

Knicks con ventaja desde el comienzo

New York tomó el control del partido a mitad del primer cuarto y mantuvo la ventaja durante el resto del encuentro.

Los Knicks llegaron al descanso con una ventaja de 68-44 y ampliaron esa diferencia a 20 puntos al final del tercer cuarto.

Los vencedores recuperaron su mejor versión de la mano de su núcleo formado por Towns, Anunoby y Jalen Brunson, quien anotó 19 puntos.

Por su parte, su mejor versión de la mano de su núcleo formado por Towns, Anunoby y Jalen Brunson, quien anotó 19 puntos.

Seguir leyendo:

Knicks se ponen abajo en serie ante Hawks tras caer en Atlanta

Hawks igualan la serie ante Knicks con remontada histórica en el Madison Square Garden

Knicks se estrenan con triunfo ante Hawks en los playoffs de NBA