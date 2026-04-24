Knicks se ponen abajo en serie ante Hawks tras caer en Atlanta

Los New York Knicks se complicaron en la primera ronda de playoffs tras caer 109-108 ante Atlanta Hawks este jueves y ponerse abajo en la serie 1-2.

Los Knicks vinieron de atrás ante una desventaja de 18 puntos en el último período, antes de que una canasta en suspensión de CJ McCollum y errores en la última posesión le dio la victoria a los de Atlanta.

McCollum, que fue protagonista en la victoria del Madison Square Garden con 32 puntos, firmó 23 enteros y cinco rebotes en el tercer encuentro y volvió a ser decisivo.

Le apoyaron un Jalen Johnson de 24 puntos, diez rebotes y ocho asistencias y Jonathan Kuminga, con 21 puntos saliendo del banquillo.

Knicks desperdició ventaja de 3 puntos en 1 minuto

Jalen Brunson, la referencia ofensiva de los Knicks en esta serie, con 28 puntos en el primer partido y 29 en el segundo, firmó la jugada de tres puntos que, con 1.03 minutos por jugar, subió el 108-105 a favor de los neoyorquinos.

Esa ventaja fue la primera de los hombres de Mike Brown desde principios del primer período y parecía dejar la inercia a favor de los Knicks.

Pero los Hawks supieron responder con lucidez, sin prisa, y al ritmo de sus estrellas. Johnson recortó con el 107-108 y la defensa de Atlanta logró recuperar la posesión para entregar a CJ McCollum el balón decisivo.

McCollum, quien llegó a los Hawks en enero, conectó un gran tiro en suspensión ante la defensa de Josh Hart y completó la remontada.

Esta noche, Brunson metió 26 puntos y Towns dio un paso al frente con sus 21 puntos, 17 rebotes, cuatro asistencias y tres tapones, sin premio.

En la última posesión, Brunson se topó con la defensa de Atlanta, que forzó la decimoquinta pérdida de balón de New York, que resultaron en 18 puntos para los Hawks.

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