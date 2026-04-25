Premio de $6 millones de lotería caducará en NJ por no haber sido reclamado: Pick 6

Una persona tiene en su poder un premio mayor de $5,9 millones de dólares de la lotería Pick 6 que está a punto de caducar el próximo mes porque no ha sido reclamado.

El boleto fue adquirido en la estación de servicio Exxon ubicada en el 550 de Eagle Rock Ave. y Eisenhower Parkway, en Roseland, Nueva Jersey. “Nunca regresó; no sabemos quién era. Podría ser alguien de la zona, pero nunca volvió”, comentó Robert Wakile, copropietario de la gasolinera.

El plazo para que esta misteriosa persona cobre su premio es el 22 de mayo; de lo contrario el monto se reintegrará al fondo de la lotería para financiar otros juegos. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

“Si guardar el boleto hasta el último minuto forma parte de algún tipo de estrategia, ¡felicidades!, pero no pierda de vista el calendario”, recomendó ABC News.

Recientemente otro premio mayor de $6.5 millones de dólares del juego Pick-6 de la Lotería de Nueva Jersey fue ganado por un boleto adquirido a través de la aplicación móvil Jackpocket, correspondiente al sorteo del 23 de marzo. El minorista recibirá un bono de $10,000 dólares por haber vendido el ticket ganador.

El juego Pick-6 Lotto se introdujo en 1980 con una ventaja adicional: un sorteo de bonificación para el gran premio con premios en efectivo de hasta $100,000 dólares. El premio mayor récord, $48.9 millones de dólares, fue ganado en Clifton en el año 2002. La versión más reciente del juego se lanzó en abril de 2022 con la función XTRA como característica estándar e incluye la opción de Double Play, la cual consiste en dos sorteos realizados de forma consecutiva para brindar la oportunidad de ganar premios adicionales.

El 2 de diciembre una persona en Nueva Jersey ganó $90 millones de dólares al llevarse el premio mayor de la lotería Mega Millions. Los beneficiados tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

En tanto, la Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Este mes Daniel Van Voorhis, residente del norte del estado Nueva York, reclamó su premio de $2 millones de dólares ganados en la lotería Mega Millions en el sorteo del 23 de enero.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).