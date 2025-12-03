$90 millones se llevó jugador de la lotería Mega: premio mayor cayó en Nueva Jersey

Una persona en Nueva Jersey ganó $90 millones de dólares anoche al llevarse el premio mayor de la lotería Mega Millions.

Sólo un boleto acertó los seis números en el sorteo del martes 2 de diciembre: 17 – 25 – 26 – 53 – 60 y Megaball 16. Se vendió en el establecimiento “Garden State News” en Bergenline Avenue, Union City, condado Hudson, según la Lotería de Nueva Jersey.

Es la 26ta vez que se gana el Mega Millions en Nueva Jersey, la tercera mayor cantidad en cualquier estado, después de Nueva York y California, destacó NorthJersey.com. El ganador también puede elegir la opción de recibir $41.9 millones de dólares en un sólo monto en efectivo en lugar de los pagos anualizados.

El premio mayor se había ganado hace apenas dos semanas, cuando un jugador en el estado Georgia se llevó $983 millones de dólares el 14 de noviembre.

Los ganadores tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

El premio mayor de Mega Millions se restablecerá a $50 millones de dólares para este 5 de diciembre. Los sorteos de esta lotería se realizan todos los martes y viernes a las 11 p. m. El costo es de $5 dólares por boleto e incluye un multiplicador que aumenta el monto de su premio potencial hasta 10 veces el original (excepto el premio mayor).

Actualmente hay un premio de $1 millón de dólares de la Mega a punto de perderse en Nueva York porque nadie se ha presentado. Ese boleto, adquirido en el establecimiento “Cold Cut Express,” ubicado en el 507 Dubois Av en Valley Stream, Long Island (NY), se llevó el 2do premio en el sorteo del 13 de diciembre de 2024. Se solicita a toda persona que crea tener el boleto ganador que firme el reverso de inmediato y lo guarde en un lugar seguro. Los ganadores pueden comunicarse con la Lotería de Nueva York para obtener instrucciones llamando al 518-388-3370 o visitando www.nylottery.ny.gov.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.