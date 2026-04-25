Trump contradice al Departamento de Justicia y afirma que la investigación contra Powell sigue abierta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que la investigación relacionada con el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por presunto fraude en la renovación de la sede del organismo en Washington, no está cerrada. Esto, a pesar de que el Departamento de Justicia anunció un día antes que daba por terminadas las pesquisas penales.

“(La investigación) no se ha archivado. Lo que quiero averiguar es cómo un edificio que yo podría haber construido por $25 millones de dólares pudo costar $4,000 millones”, declaró Trump a la prensa en Palm Beach, Florida, poco antes de abordar el avión presidencial con destino a Washington.

Las declaraciones del mandatario contrastan con el anuncio realizado el viernes por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, quien informó en la red social X que su oficina solicitó el cierre de la investigación penal contra Powell.

Explicó que el caso quedará ahora en manos del inspector general de la Reserva Federal, encargado de revisar los presuntos sobrecostos en la remodelación de la sede del banco central.

This morning the Inspector General for the Federal Reserve has been asked to scrutinize the building costs overruns – in the billions of dollars – that have been borne by taxpayers.



The IG has the authority to hold the Federal Reserve accountable to American taxpayers. I… — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 24, 2026

Pirro añadió que no descarta reabrir el caso si surgieran nuevos elementos. “No dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justifican”, señaló.

Desde la Casa Blanca, Trump insistió en que el caso debe seguir bajo revisión y cuestionó el papel de Powell en el proyecto. “Es algo muy importante, y él estaba a cargo. Vamos a llegar al fondo del asunto”, afirmó.

El caso ha tenido impacto político en el Senado, donde avanza el proceso de confirmación de Kevin Warsh, nominado por Trump para sustituir a Powell cuando finalice su mandato en mayo. Algunos legisladores republicanos habían condicionado su apoyo a Warsh a la resolución de la investigación.

Powell ha sido uno de los principales blancos de críticas del presidente estadounidense, quien lo ha acusado repetidamente de frenar el crecimiento económico al no reducir de forma más agresiva las tasas de interés. En varias ocasiones, Trump ha utilizado calificativos ofensivos contra el titular de la Fed.

La investigación se centraba en las renovaciones de la sede de la Reserva Federal, cuyo costo habría aumentado significativamente respecto a estimaciones iniciales. El proyecto, que originalmente se calculaba en unos $1,900 millones de dólares, habría escalado hasta cifras cercanas a los $2,500 millones, según documentos y reportes citados en el caso.

En marzo, un tribunal federal en Washington cuestionó la solidez de la investigación, al considerar que carecía de pruebas suficientes para sostener acusaciones de delito. Posteriormente, un juez anuló citaciones emitidas en el marco del proceso, al señalar que la justificación de los fiscales era “débil y sin fundamento”, publicó AP.

Powell, por su parte, ha defendido que las investigaciones respondían a presiones políticas vinculadas a su gestión de la política monetaria y no a irregularidades en la obra.

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