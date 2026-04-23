Yankees barren a Boston por primera vez desde 2021

Los New York Yankees derrotaron este jueves 4-2 a los Boston Red Sox, asegurando su sexta victoria consecutiva y completando su primera barrida en una serie disputada en Fenway Park desde septiembre de 2021. El resultado consolida el dominio reciente del equipo neoyorquino, que ya había eliminado al conjunto local en la pasada Serie de Comodines.

El derecho Cam Schlittler se acreditó la victoria tras una labor de ocho entradas en las que permitió cuatro hits y dos carreras. Schlittler, nativo de Massachusetts, ponchó a cinco bateadores y otorgó una base por bolas en su primera presentación profesional en este escenario.

Por parte de los Red Sox, el prospecto Payton Tolle realizó su debut en las Grandes Ligas con una apertura de emergencia. Tolle registró una marca destacada de 11 ponches en seis entradas, permitiendo únicamente una carrera producto de un jonrón solitario de Jazz Chisholm Jr. en el quinto episodio.

El marcador se decantó a favor de los visitantes en la séptima entrada, cuando Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras como bateador emergente, rompiendo el empate que prevalecía en el encuentro.

El receptor venezolano de los Red Sox, Carlos Narváez, fue el autor de la segunda anotación local al conectar un cuadrangular solitario que superó el Green Monster en la quinta entrada.

Con este resultado, los Boston Red Sox cierran su primera serie del año contra su rival divisional con balance negativo, mientras que los dirigidos por Aaron Boone se afianzan en la parte alta de la clasificación.

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