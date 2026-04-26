Este detalle en los billetes de $1 podrían hacer que valgan hasta $1,000

Un simple billete de $1 que llevas en la cartera podría valer mucho más de lo que imaginas. Todo depende de un detalle específico en su número de serie que ha llamado la atención de los faánticos de la numismática.

Se trata de los llamados billetes ‘radar’, aquellos cuyo número de serie es un palíndromo, es decir, que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, como por ejemplo 12344321.

Qué hace especiales a estos billetes

Los billetes con este tipo de secuencia son buscados por coleccionistas debido a su rareza. En general, un billete de $1 con número ‘radar’ puede venderse entre $10 y $50, dependiendo de sus características.

Sin embargo, existen variantes más escasas que elevan considerablemente su valor.

Los más raros: ‘super radar’

Una de las versiones más valiosas es el llamado ‘super radar’, que solo utiliza dos números distintos en toda la serie. Por ejemplo, un número como 32222223 cumple con esta condición.

Según la Professional Coin Grading Service, la probabilidad de encontrar un billete de este tipo es de 1 en 1,111,111, lo que explica su alto valor en el mercado.

Cuánto pueden llegar a valer

De acuerdo con reportes de Heritage Auctions, algunos billetes con números palindrómicos han llegado a venderse por más de $1,000.

En plataformas como eBay, estos billetes suelen encontrarse listados entre $10 y $400, dependiendo de su rareza y estado.

No solo los de $1

Aunque el ejemplo más común es el billete de $1, este tipo de secuencias puede aparecer en cualquier denominación.

Doug Mudd, curador y director del museo de la American Numismatic Association, explicó que los billetes de mayor denominación suelen ser más valiosos porque se producen en menor cantidad.

“De nuevo, [es] otra área de colección de nicho, pero con un valor significativo mayor para el público adecuado”, señaló.

Un tesoro que pasa desapercibido

A pesar de su valor potencial, muchos de estos billetes pasan desapercibidos porque la mayoría de las personas no revisa los números de serie.

Además de los ‘radar’, los coleccionistas también buscan otras combinaciones poco comunes, como secuencias consecutivas (12345678) o números repetidos (10000000).

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