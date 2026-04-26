Expolicía de Nueva York es declarado culpable de perjurio por tiroteo en 2009

Un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York fue declarado culpable el viernes de perjurio por mentir sobre un tiroteo ocurrido en 2009, reportó el New York Post.

Danny Acosta enfrentó un jurado en un tribunal penal de El Bronx y fue hallado culpable de varios cargos relacionados con las declaraciones que hizo sobre dispararle a un adolescente de 17 años dentro de un complejo de viviendas públicas en Claremont, indicó la fiscalía.

Según documentos judiciales, Acosta afirmó durante años, incluso ante un gran jurado y como parte de una demanda civil, que el menor Peter Colón apuntó con una pistola a la cabeza de su compañero, lo que lo obligó a dispararle desde una distancia de tres metros.

Acosta y su compañero declararon en un juicio civil que persiguieron a Colón, quien dejó caer su arma en un momento y fue recogida por el compañero del oficial.

El exoficial disparó a quemarropa al adolescente

Sin embargo, los documentos revelan que durante un forcejeo Acosta disparó a Colón a quemarropa mientras el adolescente estaba arrodillado sobre su espalda.

Colón había sido acusado de agresión y posesión de armas, pero el caso se desmoronó después de que Acosta se negara a testificar ante un segundo gran jurado. Posteriormente, la ciudad indemnizó a Colón con casi $500,000 dólares.

La red de mentiras de Acosta comenzó a descubrirse cuando confesó sus falsedades a un abogado del Departamento Legal de la ciudad, bajo la creencia de que la confesión estaba protegida por secreto profesional, indicó el Post. El abogado, sin embargo, informó a la policía sobre las declaraciones.

En 2021, Acosta dijo al reportero del Post Craig McCarthy: “Este maldito tipo me llama y me dice: ‘No voy a revelar de qué hablamos aquí’, y lo primero que hizo fue contárselo al trabajo”.

Acosta, despedido en 2021, fue acusado formalmente en 2018. Su primer juicio terminó en un veredicto nulo. Durante el segundo juicio, realizado el 13 y 14 de abril, McCarthy testificó en nombre de la fiscalía sobre su conversación con el exoficial.

El veredicto incluyó cuatro cargos de perjurio en primer grado, un cargo de manipulación de registros públicos en primer grado y dos cargos de mala conducta oficial, informó la fiscalía.

El abogado de Acosta, William Martin, aseguró que apelará la condena, argumentando que el trastorno de estrés postraumático del expolicía afectó su memoria sobre los hechos.

Tras el veredicto, los fiscales de El Bronx solicitaron prisión preventiva, pero el juez permitió que Acosta permanezca en libertad hasta su sentencia, programada para el 8 de junio.

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