Sindicato policial de Nueva York demanda a ente de control por publicar acusaciones no comprobadas contra agentes

El principal sindicato policial de Nueva York demandó a la Junta de Revisión de Quejas Civiles, el organismo que investiga la conducta de los agentes del Departamento de Policía, por el manejo y la difusión de denuncias disciplinarias, según informó Gothamist.

La Asociación de Beneficencia Policial presentó una demanda contra la junta, a la que acusa de estigmatizar a los agentes al divulgar registros con acusaciones que no han sido probadas.

En particular, el sindicato cuestiona la publicación de señalamientos relacionados con conducta sexual inapropiada, perfilamiento racial y declaraciones falsas.

El recurso judicial también apunta contra el sitio web 50-a.org, una plataforma que recopila y difunde datos públicos sobre policías, incluyendo historial disciplinario, quejas y demandas.

Según la PBA, los registros que la Junta de Revisión de Quejas Civiles entrega mediante solicitudes de acceso a la información terminan en ese portal “independientemente de la falta de veracidad de las acusaciones”.

Piden eliminar datos que permita la identificación de agentes

El sindicato pide que se elimine cualquier dato que permita identificar a los agentes en casos donde no haya una determinación de culpabilidad, y que se establezca un mecanismo para que los funcionarios puedan impugnar o limpiar su nombre antes de que este tipo de denuncias se hagan públicas.

El presidente de la PBA, Patrick Hendry, afirmó en un comunicado que la actuación de la CCRB es “injusta e inconstitucional” y sostuvo que la difusión de acusaciones infundadas afecta la vida profesional y personal de los policías.

También acusó al organismo de actuar en coordinación con activistas para perjudicar la labor policial.

Desde la CCRB, su portavoz Dakota Gardner defendió el trabajo de la agencia y aseguró que sus investigaciones son “completas, exhaustivas e imparciales”. Añadió que el organismo revisa de forma continua las leyes y normas aplicables para garantizar que la divulgación de sus registros cumple con la regulación vigente.

La CCRB es una entidad independiente del NYPD encargada de investigar denuncias por uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, lenguaje ofensivo y falta de cortesía. Dentro de la categoría de abuso de autoridad se incluyen ahora acusaciones de conducta sexual inapropiada, discriminación racial y falsedad en declaraciones oficiales.

Durante una reunión en octubre, el director ejecutivo del organismo, Jonathan Darche, explicó que la CCRB evita detallar en sus bases de datos públicas cuando las denuncias no sustentadas se refieren a esos casos sensibles, por el impacto que pueden tener en la reputación de los agentes.

Sin embargo, aclaró que esa limitación no se aplica cuando la información se entrega a través de solicitudes formales de acceso a registros o por orden judicial.

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