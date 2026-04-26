Inyectan $7,000 millones a CUNY para preparar a estudiantes en carreras ambientales

En el marco de la jornada reciente por el Día de la Tierra y como una manera de mejorar las oportunidades de estudiantes neoyorquinos interesados en carreras relacionadas con la protección y el cuidado del medio ambiente, la ecología y la sostenibilidad, CUNY (Universidad pública de la Ciudad de Nueva York) anunció una buena nueva: $7,000 millones de dólares serán invertidos en varios programas académicos.

La noticia fue revelada en el condado de Brooklyn, donde la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) anunció la millonaria inyección de capital que busca que CUNY construya instalaciones de capacitación laboral en la llamada economía verde, en varias de sus sedes universitarias en los cinco condados.

“Nos enorgullece invertir en la fuerza laboral verde que dará forma a la Ciudad de Nueva York para las generaciones venideras”, aseguró Jeanny Pak, presidenta y directora ejecutiva interina de NYCEDC, tras advertir que los fondos apoyarán la creación y modernización de infraestructura para beneficiar a quienes opten por carreras impulsadas por asuntos climáticos.

“A medida que la economía verde de la ciudad continúa expandiéndose, estas inversiones proporcionarán la infraestructura que CUNY necesita para ampliar el acceso a una formación de alta calidad, conectando a los neoyorquinos con buenos empleos y fortaleciendo la cantera de talento de la ciudad para un futuro más resiliente y sostenible”, agregó la líder.

La iniciativa pretende formar a la próxima generación de neoyorquinos en carreras sostenibles, con lo que se espera beneficiar a más de 5,900 estudiantes de CUNY cada año, buena parte de ellos latinos en momentos en que autoridades municipales prevén que se genere cerca de 400,000 empleos verdes para el 2040. Así lo deja ver el Plan de Acción para la Economía Verde de la Ciudad de Nueva York que recalca que muy pronto los empleos ambientales en la Gran Manzana representarán casi el 7% de todos los empleos.

“CUNY ha sido durante mucho tiempo un motor de oportunidades para los neoyorquinos, y esta inversión se basa en ese legado, ofreciendo a más estudiantes acceso a empleos que definirán el futuro de nuestra ciudad”, manifestó el rector de CUNY, Félix Matos Rodríguez. “Al modernizar nuestros campus con instalaciones de capacitación ecológica de vanguardia, fortalecemos las vías hacia carreras con alta demanda en el sector climático y garantizamos que nuestros estudiantes estén preparados para incorporarse a la economía verde, que está en rápido crecimiento”.

Directivos de CUNY anunciaron la inversión de $7,000 millones de NYCEDC para carreras ambientales en seis campuses. Crédito CUNY. Crédito: Cortesía CUNY | Cortesía

Según explicó CUNY, dentro de los programas que se verán impactados están quienes estudien carreras en “sectores de la economía verde de rápido crecimiento, como la energía limpia, la descarbonización de edificios, la resiliencia climática y la infraestructura sostenible”, a través de la implementación de ocho proyectos en seis campuses.

Louise Yeung, directora de la Oficina de Clima de la Ciudad de Nueva York, destacó el impacto que las inversiones anunciadas tendrán en el futuro de miles de estudiantes neoyorquinos para que estén listos a sumarse a empleos ambientales.

“La Ciudad de Nueva York lidera la lucha contra el cambio climático porque invertimos en nuestra gente. Y este anuncio sobre la inversión de capital de $7 millones de dólares en CUNY ampliará la formación práctica y modernizará las instalaciones en seis campus, preparando a miles de estudiantes cada año para las carreras bien remuneradas y relacionadas con el clima que nuestra ciudad necesita”, dijo la funcionaria. “Si realmente queremos abordar las crisis climática y de asequibilidad, debemos crear vías claras desde las aulas de CUNY hasta los empleos de hoy y del futuro que impulsarán nuestra economía verde”.

Christine Zagari-LoPorto, decana asociada de la División de Desarrollo de la Fuerza Laboral y Educación Continua en la universidad Kingsborough Community College de CUNY, señaló con optimismo las inversiones de la Ciudad en CUNY para empoderar a la futura fuerza laboral de la Gran Manzana, fomentar la movilidad económica de los estudiantes y fortalecen a Nueva York como líder en innovación, sostenibilidad y desarrollo de la fuerza laboral.

“Desde el apoyo a programas de capacitación de la fuerza laboral en energía eólica marina y el sector marítimo, hasta la modernización de nuestras instalaciones de tecnología marítima, estos recursos están transformando la manera en que preparamos a los estudiantes para carreras sostenibles y de alta demanda”, dijo la académica.

“A través de nuestra colaboración, estamos ampliando las vías de acceso al sector de la energía verde y asegurando que nuestros estudiantes cuenten con las habilidades necesarias para liderar en una economía en rápida evolución”, agregó.

Michelle J. Anderson, presidenta de Brooklyn College, otro de los planteles que recibirá los fondos, destacó que la inyección financiera no solo contribuirá en las mejoras de oportunidades para los estudiantes sino para ser protagonistas en la economía ecológica.

“Brooklyn College se enorgullece de formar parte de esta inversión que conecta a nuestros estudiantes con el futuro del trabajo, a la vez que impulsa soluciones climáticas. Y al ampliar la formación en biocombustibles y sistemas alimentarios sostenibles, estamos preparando a los estudiantes para liderar la creciente economía verde y fortaleciendo las vías hacia carreras equitativas y centradas en el clima”, dijo la jefa del Brooklyn College.

El Dr. Larry D. Johnson Jr., presidente del Bronx Community College (BCC) manifestó que gracias a la inversión en infraestructura en programas ambientales la Gran Manzana se beneficiará de cara al futuro.

“En el Bronx Community College, esta inversión fortalece nuestra capacidad para conectar a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad con los empleos del futuro. Y al crear entornos de capacitación dinámicos y prácticos, estamos construyendo intencionalmente caminos claros hacia carreras en la creciente economía verde, impulsando oportunidades en electrificación de edificios, instalación solar y oficios especializados”, dijo el educador.

“Este trabajo subraya nuestra responsabilidad como institución preparada para el estudiante de alinear la educación con la demanda del mercado laboral, al tiempo que ampliamos el acceso, la equidad y la movilidad económica a largo plazo para las comunidades a las que servimos”, aseguró Johnson.

Sanjive Vaidya, director del Departamento de Arquitectura de City Tech, mencionó que el Laboratorio DeCarb de esa institución es prueba del compromiso de City Tech con el aprendizaje práctico al servicio del bien público.

“Las instalaciones brindarán a estudiantes e investigadores de Arquitectura, Tecnología de Control Ambiental y Gestión de la Construcción e Ingeniería Civil acceso práctico a las tecnologías que impulsan la transición hacia un entorno construido con bajas emisiones de carbono, desde la simulación climática y las pruebas de rendimiento térmico hasta la fabricación aditiva y los análisis de la huella de carbono”.

Datos

$7 millones de dólares inyectará a CUNY la NYCEDC.

6 planteles universitarios de CUNY se verán beneficiados con la inversión

8 proyectos ambientales se pondrán en marcha

5,900 estudiantes de CUNY cada año serán preparados

400,000 empleos verdes para el 2040 estima la Ciudad de NYC que se abrirán

Programas ambientales que se impulsarán en CUNY