Julieta Venegas cuenta su experiencia cantando con Bad Bunny

Durante este jueves se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música y una de las galardonadas fue Julieta Venegas, quien aprovechó la oportunidad para contar cómo fue su experiencia cantando junto al reguetonero Bad Bunny en México.

La polifacética artista fue premiada por su Excelencia Artística, luego de casi tres décadas de carrera y, antes de recibir su premio, fue entrevistada por el canal de Telemundo, quienes también se encargaron de transmitir la ceremonia. “Estoy muy honrada y muy agradecida. Siento que he recorrido un largo camino que de repente se me olvida que realmente ha sido largo, pero sí, me emociona muchísimo”, destacó Venegas.

Esto dice Julieta Venegas sobre su experiencia cantando en vivo con Bad Bunny en México

La cantante mexicana también tuvo la experiencia de compartir escenario con el puertorriqueño Bad Bunny, cuando este se presentó en México en diciembre de 2025, y sobre ese dueto también conversó.

“Fue muy emocionante. En México lo amamos. Además, estábamos sacando cuentas de que la canción tenía como cuatro años de haberla lanzado y no la habíamos cantado en vivo“, mencionó respecto al tema de “Lo Siento Bebé”, en el cual colaboran. Julieta añadió que el “Conejo Malo” es una persona maravillosa y también muy generosa.

Julieta Venegas demostró en el escenario su Excelencia Artística

La artista azteca fue reconocida gracias a una excelente trayectoria en la que ha demostrado su talento vocal y a su vez su capacidad para tocar diversos instrumentos musicales.

De hecho, una clara muestra de ello ocurrió en su presentación de este evento, donde interpretó su más reciente sencillo “La línea” mientras tocaba el piano.

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