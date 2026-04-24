Rosalía recibe el premio de “Mujer del año” de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

La cantante española Rosalía recibió el premio Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026. Aunque no pudo asistir a la gala porque se encuentra en medio de su gira “Lux Tour 2026”, la artista envió un video en el que ofreció un discurso de agradecimiento y envió un mensaje de empoderamiento femenino.

Debido a sus compromisos profesionales, la cantante no pudo asistir a la ceremonia que se celebró el jueves 23 de abril en Telemundo Center de Miami, Florida. Por esa razón, la artista envió un video de una interpretación de su canción “Focu ‘ranni” que se transmitió en la ceremonia. Asimismo, envió un video de agradecimiento por ser elegida como merecedora del premio “Mujer del Año”.

En su discurso, Rosalía aseguró que su éxito se debe a la influencia de importantes mujeres en su vida.

“Es tremendo honor recibirlo. Yo no sería quien soy de no ser por todas las mujeres que he leído, que he escuchado, que he conocido. Así que me gustaría seguir manteniéndome porosa al mundo y seguir aprendiendo de aquellas personas a las que quiero”, dijo en el video.

Rosalía agradeció a su madre, a la modelo Loli Bahía (supuesta novia de Rosalía) y a otras mujeres que han influido en su carrera. También agradeció a las compositoras y cantantes Patti Smith y Björk por su inspiración.

Para cerrar su discurso, Rosalía aseguró: Alexander McQueen una vez dijo: ‘Quiero que [las personas] teman a las mujeres que visto’. Y quizá este sería uno de mis grandes deseos. Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son”, afirmó.

Al anunciarse su elección como “Mujer del Año” de Billboard, la revista reconoció la influencia musical y el impacto artístico de Rosalía con sus creaciones musicales. “Rosalía ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo. Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”, decía el comunicado.

Rosalía se unió al selecto grupo de mujeres que han sido nombradas como “Mujer del Año” en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música Las galardonadas en ediciones anteriores Shakira, Karol G y Selena Gomez.

Otras artistas que fueron reconocidas por Billboard en esta ceremonia dedicada a las mujeres fueron Gloria Trevi (Trayectoria Musical), Julieta Venegas (Excelencia Artística), Becky G (Impacto Global), Ivy Queen (Pionera), Young Miko (Artista Imparable), Joy (Espírito de Cambio) y Lola Indigo (Evolución Artística).

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