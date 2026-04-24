El brillo deslumbró en los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música

La cadena de Telemundo celebró la cuarta edición de los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música este jueves con una ceremonia llena de mucho talento, de empoderamiento y de mucha belleza en el escenario.

Un total de ocho artistas fueron homenajeadas; sin embargo, el evento significó un premio para todo este género que cada vez pisa más fuerte en la industria musical y que una vez más volvió a demostrar que la creatividad las ha llevado a lo que son hoy en día.

Lista de mujeres homenajeadas en los Billboard Mujeres Latinas 2026

Mujer del año: Rosalía

Mayor Impacto Global: Becky G

Pionera: Ivy Queen

Evolución: Lola Indigo

Espíritu de Cambio: Joy

Artista Imparable. Young Miko

Excelencia Artística: Julieta Venegas

Trayectoria Artística: Gloria Trevi.

Como cada edición, los productores se encargaron de homenajear al pasado, presente y futuro de las mujeres que han dejado a Latinoamérica en alto por el mundo.

Mejores vestidas en la alfombra pink

Uno de los momentos atractivos del evento fue su comienzo con la alfombra pink, debido a que había mucha ansiedad de ver qué lucirían cada una de las chicas.

Todas deslumbraron, pero las favoritas en los comentarios de los internautas fueron: Gloria Trevi con un hermoso vestido blanco ajustado, Mariana Cruz con un vestido escarchado con gris brillante de mangas largas abiertas y un corte en la pierna izquierda, Joy con un conjunto negro que tenía divisiones transparentes en la parte de arriba y Jessica Carrillo con un vestido marrón ajustado con cortes escarchados, además, con una cola que le daba el toque de originalidad.

Presentaciones:

En cuanto a las presentaciones en el escenario, las vibras las subió inicialmente la “Caballota”, Ivy Queen, con algunos de sus clásicos del reguetón. Mientras que Julieta Venegas volvió a hacer gala de su versatilidad con una interpretación contando el piano.

A Becky G le tocó demostrar por qué es la artista de Mayor Impacto Global y lo hizo con el cover “Dreaming of You”, demostrando un grandioso brillo en el escenario. Joy comenzó cantando “Un besito más” y cerró al ritmo de la cumbia con “Love”.

Gloria Trevi y la anfitriona Chiquis se encargaron de recordar el poder femenino con temas dedicados al género que pusieron a cantar a todos los presentes, y Young Miko impuso su flow, como siempre, con una gran escenografía en el escenario.

El toque adicional lo brindó David Bisbal, quien fue la principal figura masculina en este acto como presentador y también deleitó a las mujeres latinas con el clásico “Vivir así es morir de amor”.

Declaraciones

Entre las palabras más impactantes del evento, resaltó el emocionante discurso de Becky G, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a Selena Quintanilla, declarando que fue una gran inspiración para ella. “No solo soy cantante, soy una mujer. Una mujer imperfecta, que a veces se equivoca, con miedos y preocupaciones, con heridas y obstáculos; sin embargo, recuerdo que ¡soy una mujer!”, dijo la cantante estadounidense al recibir el premio de Mayor Impacto Global.

“Carga tu corona siempre, con un estilo único y original. Todo siempre va a comenzar contigo misma”, resaltó Ivy Queen cuando le hicieron entrega de su reconocimiento como Pionera. La Mujer del Año, Rosalía, no pudo asistir a la gala porque se encuentra de gira, pero igualmente dejó un mensaje: “Alexander McQueen una vez dijo: ´Quiero que le teman a las mujeres que visto´, y me encantaría que la gente tuviera miedo de la gente que escucha mis canciones. Espero que ellas (mujeres) puedan sentirse libres e imparables porque lo son“.

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