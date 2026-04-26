Mexicano Julio César Chávez Jr. noquea a John Caicedo en tres rounds

El ex campeón mundial de peso medio Julio César Chávez Jr. sumó un nuevo triunfo a su historial tras noquear de manera contundente al colombiano John Caicedo.

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El combate, pactado en la división de los pesos crucero, tuvo lugar este sábado en el Estadio de Béisbol Adolfo López Mateos, en Reynosa, Tamaulipas.

Tras un inicio cauteloso en el primer asalto, donde ambos púgiles se dedicaron a medir distancias y soltar golpes aislados, el sinaloense tomó la iniciativa en el segundo round. Chávez Jr. comenzó a ejercer presión castigando sistemáticamente las zonas blandas y la cabeza del sudamericano, mermando su resistencia física aunque sin lograr enviarlo a la lona de manera definitiva en ese capítulo.

Fue en el tercer episodio cuando la superioridad física y la potencia del mexicano terminaron por inclinar la balanza. Ante el asedio constante, el colombiano no pudo responder al volumen de golpeo, permitiendo que Chávez Jr. lograra el nocaut que puso fin a la contienda y le otorga una victoria vital para sus aspiraciones de mantenerse vigente en el circuito profesional.

Este resultado representa una inyección de confianza para el hijo de la leyenda, quien busca consolidarse en su nueva categoría tras los altibajos sufridos en años recientes.

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