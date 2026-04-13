Terence Crawford multado con $75 dólares por conducción imprudente en Nebraska

Una multa de $75 dólares derivada de una parada de tráfico el año pasado fue impuesta a Terence Crawford tras ser declarado culpable de conducción imprudente el lunes.

Durante el hecho la policía ordenó al campeón mundial de boxeo y a sus acompañantes salir del vehículo a punta de pistola.

Crawford fue detenido el 28 de septiembre, horas después de que su ciudad natal de Omaha celebrara un desfile por el centro de la ciudad para conmemorar su victoria por decisión unánime sobre Canelo Álvarez en una pelea por el campeonato de peso supermediano.

La victoria convirtió a Terence Crawford en el primer boxeador masculino en conquistar tres títulos unificados en distintas divisiones. Anunció su retiro en diciembre con un récord de 42-0 y 31 nocauts.

In a bench trial Monday, Omaha boxing champion Terence “Bud” Crawford was found guilty of careless driving. The case stems from a downtown Omaha traffic stop last September near 12th & Capitol—hours after a parade celebrating Crawford’s historic boxing milestone. pic.twitter.com/2PZtDUgbAJ — First Alert 6 (@WOWT6News) April 13, 2026

Detenido de forma imprudente

Los oficiales detuvieron a Terence Crawford tras observar un vehículo conduciendo de forma imprudente. Durante la parada, el jefe de seguridad del boxeador le dijo a un oficial que estaba junto a la ventana delantera del pasajero que portaba un arma de fuego legal.

Segundos después, un oficial del lado del conductor vio un arma en el piso del vehículo. Con las armas desenfundadas, los oficiales ordenaron a todos salir del vehículo.

Crawford dijo que se había inclinado para informarle al oficial del lado del pasajero que él también portaba un arma legal, pero que el oficial de la ventana del conductor no lo escuchó.

La policía confirmó que todos los ocupantes del vehículo tenían permiso legal para portar armas de fuego. Crawford recibió una multa y fue puesto en libertad.

La detención llevó al jefe de la policía de Omaha a realizar una investigación interna sobre las acciones de los oficiales. El jefe señaló que se determinó que los oficiales habían actuado conforme a la ley.

Además de la multa, a Terence Crawford se le ordenó pagar $49 en costos judiciales.

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