“Michael” podría llegar a una recaudación de $200 millones de dólares a nivel mundial

Este viernes 24 de abril se estrenó “Michael”, una película biográfica sobre Michael Jackson que se perfila a batir récords y que ha superado las expectativas que se tenían en ella antes de su estreno.

Su primer fin de semana aún no ha terminado, pero aún así los medios de comunicación han resaltado que la producción podría superar los $200 millones de dólares en taquilla mundial. En Estados Unidos, “Michael” se acerca a recaudar entre $94 millones de dólares y $100 millones de dólares.

Esta película es de Lionsgate, un estudio independiente que es considerado el más importante de Hollywood. Para ellos, “Michael” también se ha convertido en un proyecto especial porque será su mejor estreno en años. Entre la lista de mayores éxitos de Lionsgate está “The Hunger Games: Catching Fire”(2013), “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2” (2012), “John Wick: Chapter 4” (2023) y “La La Land” (2016).

Además de ser un éxito en taquilla este año y un éxito para Lionsgate, “Michael” está batiendo récords como el mejor estreno de una película biográfica musical. “Straight Outta Compton” se estrenó en 2015 con $60.1 millones de dólares, ocupando hasta antes del fin de semana el primer lugar, tras ella está “Bohemian Rhapsody” que se estrenó en 2018 con $55 millones de dólares de recaudación en taquilla.

De llegar a los $100 millones de dólares en taquilla estadounidense, se estarían superando los $70 millones de dólares que se esperaban recaudar antes de su estreno.

El éxito en taquilla ha llamado la atención porque los críticos no fueron amables puntuando la película, lo contrario de lo que ha pasado con el público en general, quienes han hecho muy buenos comentarios sobre la historia que sigue la vida de Michael Jackson y que está protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.

Sigue leyendo:

• Se ha confirmado la participación de “Paper Tiger” en el Festival de Cannes

• Eliminaron escena de Sydney Sweeney para “The Devil Wears Prada 2”

• Netflix estrena la última entrevista que Hulk Hogan dio antes de morir