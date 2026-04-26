Sospechoso de tiroteo en evento donde asistió Trump comparecerá ante el tribunal el lunes

El presunto autor de los disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, comparecerá ante un tribunal federal este lunes.

El sospechoso de 31 años se encuentra actualmente bajo custodia en el Tercer Distrito del Departamento de Policía Metropolitana tras recibir el alta hospitalaria durante la noche del sábado en el Hotel Hilton de Washington D.C., luego los hechos donde estaba presente el presidente Donald Trump.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que Allen enfrenta dos cargos por delitos graves: tenencia de armas de fuego y agresión. El arresto se produjo después de que el sujeto intentara evadir los controles de seguridad del recinto.

El incidente dejó un saldo de un agente de la División Uniformada del Servicio Secreto herido. Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó que el funcionario recibió tratamiento médico y ya fue dado de alta.

FBI acordona casa de Allen en Torrance

En paralelo a los procedimientos en la capital, agentes del FBI custodian la residencia de Allen en Torrance, California. Según declaraciones de la Oficina del Fiscal General a Fox News, las fuerzas federales esperan una orden de registro emitida por el tribunal federal de California para ingresar al inmueble.

El subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, se refirió al suceso señalando que “un cobarde intentó crear una tragedia nacional”.

Por su parte, el presidente Donald Trump, quien asistía al evento junto a la primera dama, Melania Trump, y el vicepresidente, JD Vance, ofreció detalles sobre la seguridad del perímetro durante una rueda de prensa. El mandatario describió al atacante como alguien “enfermo” y un “lobo solitario”, añadiendo que el sujeto no logró traspasar el anillo de protección establecido para las autoridades.

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