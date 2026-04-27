Luka Modric sufre fractura de pómulo y está en suspenso para el Mundial 2026

La participación de Luka Modric en el próximo Mundial 2026 quedó en suspenso tras confirmarse que el mediocampista del AC Milan sufrió una fractura en el pómulo izquierdo. El club rossonero informó este lunes que el futbolista deberá someterse a una intervención quirúrgica de manera inmediata para tratar la lesión.

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“Las pruebas instrumentales han detectado una fractura que requerirá intervención quirúrgica, prevista para las próximas horas”, detalló el AC Milan en un comunicado oficial.

El incidente ocurrió este domingo durante el Clásico italiano ante la Juventus. En el minuto 79, el capitán croata protagonizó un violento choque cabeza contra cabeza con el mediocampista italiano Manuel Locatelli. Modric quedó visiblemente aturdido sobre el césped de San Siro y tuvo que ser retirado del encuentro.

La noticia generó una profunda preocupación en la selección de Croacia, ya que la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá arranca en apenas mes y medio. De confirmarse su recuperación, este sería el quinto Mundial en la legendaria carrera del Balón de Oro 2018, tras haber participado en las ediciones de 2006, 2014, 2018 y 2022.

Aunque el club no ha dado un tiempo estimado de baja, este tipo de intervenciones suelen requerir un reposo absoluto de entre 7 y 10 días. Luego del postoperatorio, la posibilidad de jugar con una máscara protectora de fibra de carbono es alta.

El cuerpo médico de la selección croata se mantiene en contacto permanente con los especialistas en Milán, esperando que el capitán pueda llegar a tiempo para liderar al equipo en su debut mundialista el próximo mes de junio.

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