El terrible manotazo de arquero Esteban Andrada tras ser expulsado en partido en España (Video)

El derbi entre el SD Huesca y el Real Zaragoza terminó en un escenario de violencia este domingo en El Alcoraz. El portero argentino Esteban Andrada protagonizó el incidente más grave de la jornada 37 de LaLiga Hypermotion al propinar un puñetazo en el rostro al capitán local, Jorge Pulido, tras ser expulsado en el tiempo de descuento.

El incidente ocurrió en el minuto 98, con el marcador 1-0 a favor del Huesca. Andrada recibió inicialmente la tarjeta roja por empujar a Pulido; sin embargo, tras ver la cartulina, el guardameta perdió el control, buscó nuevamente al defensor y le golpeó en la cara. La agresión desató una batalla campal en el terreno de juego que involucró a jugadores de ambos banquillos y se saldó con tres expulsiones adicionales.

“Me desconecté”: Las disculpas del guardameta

Horas después del encuentro, Esteban Andrada publicó un vídeo a través de los canales oficiales del club aragonés expresando su arrepentimiento.

“No es una buena imagen para el club, para la gente ni para un profesional. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, explicó el portero, quien también pidió disculpas directas a Jorge Pulido. “Somos colegas. Fue un acto mío en el que me desconecté; estoy aquí para las consecuencias que dictamine LaLiga”.

Posición oficial del Real Zaragoza

La directiva del conjunto blanquillo no tardó en reaccionar y emitió un comunicado oficial condenando los hechos acontecidos en El Alcoraz. El club calificó las imágenes de “lamentables” y recordó la responsabilidad de los futbolistas como referentes para los aficionados más jóvenes.

El Real Zaragoza confirmó que “analizará los hechos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes” contra Andrada, independientemente de la sanción económica y deportiva que imponga el Comité de Competición de LaLiga, la cual se prevé que sea severa dada la naturaleza de la agresión tras la expulsión.

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