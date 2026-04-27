Philadelphia Eagles eligió en el Draft a un jugador nigeriano que nunca ha jugado fútbol americano

Fue uno de los hechos más llamativos del Draft 2026 de la NFL. Philadelphia Eagles seleccionó al tackle defensivo nigeriano Uar Bernard en la séptima ronda con el pick número 251 global.

Bernard fue la séptima selección antes del final del draft y su elección destacada debido a que el atleta nunca ha jugado fútbol americano.

U Ar an Eagle 🦅 pic.twitter.com/O4yzcYWIGN — Philadelphia Eagles (@Eagles) April 25, 2026

Bernard es un joven de 21 años originario de una pequeña aldea en Nigeria y miembro del programa ‘International Player Pathway’ de la NFL.

Este programa es el mismo que produjo al tackle ofensivo de los Eagles, Jordan Mailata, quien llegó de Australia en la séptima ronda de 2018 y fue nombrado al segundo equipo ‘All-Pro’ en 2024.

Bernard estuvo presente en Pittsburgh para el draft y celebró en el escenario tras ser seleccionado. “Es un sueño hecho realidad para mí porque he trabajado duro por esto”, dijo.

“No he jugado fútbol antes, pero he pasado por entrenamientos que me hacen creer que voy a mejorar cada día. Le agradezco a Dios por todo; agradezco a Dios por la vida y por las oportunidades que me ha dado al ser reclutado por los Eagles“, añadió el pasado sábado.

With the 251st pick of the 2026 NFL draft, the Philadelphia Eagles select Uar Bernard from Nigeria 🇳🇬



The 306-pound DT ran a 4.63 40-yard dash at the HBCU combine and is the first African International Pathway Program player to be drafted 👏 @NFLAfrica pic.twitter.com/AbPB1KWgEI — SportsCenter (@SportsCenter) April 25, 2026

¿Por qué Philadelphia Eagles eligió a Uar Bernard?

Se trata del primer jugador africano en la historia de la NFL. Bernard es un prospecto que cuenta con un físico envidiable para practicar este deporte.

Con una estatura de 6’4 pies (1.94 metros), 306 libras (139 kilos), Bernard comenzó a entrenar con el exjugador y ahora coach Jordan Luallen a mediados de enero.

Inicialmente pesaba 133 kilos con un 11 % de grasa corporal, registrando un salto vertical de 32 pulgadas (81 centímetros) y un salto de longitud de 9’4″ (2.84 metros).

En el evento ‘HBCU Showcase‘, una exhibición organizada por la NFL para que jugadores de ‘HBCUs (Historically Black Colleges and Universities‘, es decir, universidades históricamente afroamericanas) muestren su talento, Bernard logró mejoras físicas notables.

The Eagles just drafted a 21-year-old from Africa in the 7th round who has never played football.



His HBCU Showcase numbers:

6’4½”, 306 lbs

6% body fat

39” vertical

10’10” broad jump (14” longer than any other DT)

4.63 forty



Welcome to Philly, Uar Bernard. 🤯 pic.twitter.com/Lql4gjANaw — Eagle Times (@_EagleTimes) April 25, 2026

Redujo su grasa corporal al 6 %, un nivel extremadamente bajo incluso para atletas profesionales.

También aumentó su salto vertical hasta 99 centímetros, que mide qué tan alto puede elevarse desde el suelo sin carrera previa, y su salto de longitud sin impulso hasta 3,30 metros, que evalúa la explosividad de piernas.

Además, corrió las 40 yardas, una prueba estándar de velocidad en la NFL equivalente a 36,5 metros, en 4,63 segundos, un tiempo considerado muy rápido para un atleta en proceso de formación.



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