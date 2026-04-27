Obama elogió al Servicio Secreto tras detener al tirador en evento donde estaba Trump

El expresidente Barack Obama se pronunció luefo del tiroteo del sábado por la noche durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el mandatario Donald Trump, y alabó la labor del Servicio Secreto.

A través de una publicación en su cuenta de X, Obama enfatizó la necesidad de mantener la paz en el sistema político estadounidense y destacó el rendimiento de los cuerpos de seguridad encargados de la protección de los funcionarios.

“Aunque aún no conocemos los detalles sobre los motivos del tiroteo de anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, es nuestra obligación rechazar la idea de que la violencia tenga cabida en nuestra democracia”, señaló Obama. “También es un recordatorio aleccionador del valor y el sacrificio que demuestran a diario los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. Les estoy agradecido, y me alegra que el agente herido se encuentre bien”.

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night's shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

Trump afirmó no “sentirse preocupado”

Por su parte, el presidente Trump ofreció una entrevista al programa “60 Minutes” de la cadena CBS, donde relató su perspectiva de los hechos. El mandatario señaló que supo que ocurría algo irregular al observar la expresión facial de la primera dama antes de ser escoltado fuera del escenario.

“No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, señaló el presidente, quien mencionó haber leído un manifiesto relacionado con el sospechoso, al describirlo como una persona con cambios ideológicos drásticos: “Leí un manifiesto. Dice que se ha radicalizado (…) Era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano. Y ha cambiado mucho”.

Asimismo, el mandatario confirmó que, tras ser llevado a una sala de seguridad, le había pedido a los agentes que el evento no se suspendiera. Cuando fue consultado sobre si deseaba regresar al salón principal, respondió: “Sí, de verdad que sí”. Sobre el objetivo del ataque, el mandatario sugirió que probablemente era él.

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