Departamento de Justicia usa tiroteo para impulsar salón de baile en la Casa Blanca

El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está utilizando el tiroteo ocurrido el sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca como argumento para instar a los defensores del patrimonio histórico a retirar una demanda que bloquea la construcción de un salón de baile de $400 millones de dólares en el antiguo Ala Este de la residencia presidencial, informó Associated Press.

El fiscal general interino Todd Blanche publicó en X una carta enviada por el fiscal adjunto Brett Shumate al National Trust for Historic Preservation, que demandó para detener la obra.

Shumate dio hasta las 9 de la mañana del lunes para retirar la demanda y advirtió que, de no hacerlo, el gobierno solicitaría al tribunal continuar con la construcción “a la luz de los extraordinarios acontecimientos de anoche”.

Se refirió a la gala en el Washington Hilton, lugar donde se celebró la cena del sábado.

This lawsuit is on behalf of a single person who walks in the vicinity of the White House once a month and expects to dislike the East Wing’s new design. The passing aesthetic gripe of a single person cannot possibly justify delaying the construction of a secure facility for the… — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 26, 2026

La carta enfatiza que el salón de baile “garantizará la seguridad del Presidente durante las próximas décadas y evitará futuros intentos de asesinato contra el presidente en el Washington Hilton”.

Elliot Carter, portavoz del National Trust, afirmó que la organización revisará la misiva con sus asesores legales.

La polémica surge tras la demolición del Ala Este por parte de la Casa Blanca para construir un espacio con capacidad para 999 personas. La cena del sábado reunió a unas 2,300 personas en un espacio limitado, lo que Trump y sus aliados consideran un riesgo de seguridad.

Legisladores republicanos, como el representante Jim Jordan y el senador Lindsey Graham, respaldaron el proyecto y lo calificaron de “necesidad de seguridad nacional”. Incluso algunos demócratas, como el senador John Fetterman, coincidieron en que la Casa Blanca necesitaría un salón de baile para garantizar la seguridad en eventos de gran magnitud.

.@DAGToddBlanche: "I expect you will see charges filed shortly. The charges should be self-evident, given the conduct, but as you’ll hear, there will be multiple charges surrounding the shooting around the possession of firearms and anything else that we can get on this guy." pic.twitter.com/95Pa9DOCtx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

El historial de incidentes de seguridad en la Casa Blanca, que incluye intrusiones, accidentes con aeronaves y la irrupción de invitados no autorizados en cenas de estado, refuerza el argumento del gobierno sobre la necesidad del proyecto.

El litigio iniciado en diciembre sostiene que la administración de Trump actuó sin la aprobación de agencias federales y del Congreso. A comienzos de este mes, un tribunal federal de apelaciones permitió continuar con la construcción, mientras que un juez de primera instancia había bloqueado la obra en superficie y programó una revisión para junio.

Trump pronosticó en Fox News que, para el final de su mandato, el salón de baile estaría terminado y ofrecería la máxima seguridad para los eventos presidenciales.

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