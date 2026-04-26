The Washington Post: La cena con Trump no tuvo el nivel máximo de seguridad requerido

El gobierno de Estados Unidos no aplicó el nivel máximo de seguridad durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado en Washington, a pesar de la presencia del presidente Donald Trump y gran parte de su gabinete, señaló The Washington Post citando fuentes cercanas al caso.

El evento, realizado en el hotel Hilton, terminó en tensión luego de que un hombre armado intentara ingresar al área donde se desarrollaba la gala, lo que obligó a evacuar al mandatario, a la primera dama Melania Trump y a altos funcionarios.

Entre los asistentes también se encontraban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el de Salud, Robert Kennedy Jr., además del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras figuras del gobierno.

De acuerdo con el medio, el encuentro no fue designado como un Evento Nacional de Seguridad Especial, una categoría que normalmente se aplica cuando coinciden en un mismo lugar altos funcionarios del Estado, como ocurre en la toma de posesión presidencial o el discurso sobre el Estado de la Unión.

Esta designación permite que el Servicio Secreto coordine un dispositivo de seguridad más robusto a nivel federal.

Fuentes citadas por The Washington Post indicaron que la administración optó por un esquema de seguridad inferior al que se utiliza en otros actos con presencia similar de autoridades, pese a que en la cena también participaban miles de periodistas y personalidades públicas.

La detención de Cole Allen, señalado como el individuo que intentó acceder armado al salón, puso sobre la mesa la ausencia de medidas como el sistema del “superviviente designado”, que se utiliza en ocasiones como el discurso sobre el Estado de la Unión para garantizar la continuidad del gobierno ante un posible ataque, indicó el Post.

Otro de los puntos cuestionados ha sido el control de acceso al evento, que se concentró en un único punto de seguridad en el vestíbulo del hotel, lo que, según expertos y autoridades, podría resultar insuficiente para una reunión de alto perfil.

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