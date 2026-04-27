Murió a los 68 años Monte Coleman, leyenda de la NFL y triple campeón del Super Bowl

El tres veces campeón del Super Bowl con la franquicia de Washington y leyenda de la NFL, Monte Coleman, falleció a los 68 años el pasado domingo, así lo anunció la Universidad de Arkansas-Pine Bluff (UAPB).

Coleman murió el 26 de abril de 2026 en Pine Bluff, Arkansas. Su fallecimiento fue anunciado por la Universidad de Arkansas–Pine Bluff (UAPB) y los Washington Commanders. La causa de muerte no fue revelada.

“Lamentamos la pérdida de uno de los más grandes en vestir el Burgundy & Gold, Monte Coleman. Nuestras más sentidas condolencias están con sus seres queridos”, indicaron en un comunicado.

We mourn the loss of one of the greatest to ever suit up in the Burgundy & Gold, Monte Coleman



Our heartfelt condolences are with his loved ones pic.twitter.com/m5F1rT0mKG — Washington Commanders (@Commanders) April 26, 2026

Monte Leon Coleman nació el 4 de noviembre de 1957 en Pine Bluff, Arkansas. Jugó fútbol americano universitario en Central Arkansas, donde comenzó como ‘safety’ y luego fue convertido en ‘linebacker’.

Fue seleccionado por Washington en la ronda 11 del draft de 1979. Coleman jugó 16 temporadas en la NFL con el equipo de Washington y formó parte de los equipos que ganaron el Super Bowl en 1982, 1987 y 1991.

También fue uno de los jugadores más longevos y respetados de la franquicia. Participó en 215 partidos, la segunda mayor cifra en la historia del equipo, solo detrás de Darrell Green.

Regaló estadísticas para la posteridad en la NFL, siendo líder de la NFL en tacleadas en 1980 con 118. Asimismo, consiguió 1.002 tacleadas, 49.5 capturas, 17 intercepciones, 13 balones forzados y 14 recuperados en su carrera.

Fue incluido en el ‘Ring of Fame’ de Washington en 2015 y en el equipo de los 80 ‘Greatest Redskins’. Tras retirarse, Coleman regresó a su ciudad natal para trabajar en la Universidad de Arkansas–Pine Bluff (UAPB).

Coleman inició como entrenador de linebackers y coordinador defensivo. En 2008, fue nombrado ‘head coach’ y ocupó el cargo hasta 2017.

Logró el campeonato de la ‘Southwestern Athletic Conference’ en 2012 y el ‘HBCU National Championship’ ese mismo año.

A Coleman le sobreviven su esposa Yvette y sus hijos Jasmine, Kyndall, Kyle, Corey y Londie. Los arreglos funerarios y la información sobre el servicio conmemorativo se darán a conocer en una fecha posterior.



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