Más de 800,000 aficionados acudieron al Draft NFL 2026 en Pittsburgh

La NFL anunció oficialmente este sábado que el Draft 2026 superó todas las expectativas de asistencia, atrayendo a más de 800,000 personas durante los tres días del evento en Pittsburgh.

Esta cifra histórica pulveriza el récord anterior de 775,000 asistentes establecido en 2024 en la ciudad de Detroit. El éxito del evento se cimentó principalmente durante las jornadas del jueves y viernes, donde una marea de aficionados desafió las condiciones climáticas para presenciar las elecciones de primera y segunda ronda.

A pesar de la lluvia, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó desde el escenario instalado a las afueras del Acrisure Stadium que la asistencia combinada de los dos primeros días superó las 600,000 personas. La zona de North Shore se transformó en un epicentro de celebración donde predominaron los colores de los Pittsburgh Steelers, con miles de aficionados ondeando sus tradicionales “Terrible Towels”.

Tras el rotundo éxito en Pensilvania, la liga ya ha puesto la mira en su próxima edición. El Draft 2027 se llevará a cabo en el emblemático National Mall de Washington, D.C., donde se espera que la capital de los Estados Unidos intente igualar el impacto cultural y económico dejado por la sede de los Steelers.

El Draft no solo se confirma como el evento más importante de la temporada baja para las franquicias, sino como un festival masivo que continúa creciendo en relevancia y convocatoria año tras año.

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