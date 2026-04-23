Salen a la luz nuevas fotos de Mike Vrabel y Dianna Russini besándose en un bar de Nueva York

Nuevas fotos vuelven a exponer mediáticamente a Mike Vrabel y Dianna Russini. Las imágenes obtenidas y difundidas por ‘Page Six’ muestran al coach de New England Patriots y a la reportera de NFL besándose en un bar de Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en 2020, seis años antes del escándalo por las imágenes en las que fueron captados tomados de la mano en un resort de Arizona.

Vrabel y Russini fueron vistos juntos dentro de ‘Tribeca Tavern’, en las primeras horas del 11 de marzo de 2020. En las fotos, Vrabel y Russini están sentados uno al del otro mientras conversaban en la barra hasta que se fundieron en un beso.

New England Patriots HC Mike Vrabel has been committing adultery for at least six years now according to new photos of Vrabel & Dianna Russini released by @PageSix



Vrabel was so unashamed of cheating on his wife, that he met & kissed Russini in public while wearing his ring.… pic.twitter.com/XsT8byANhj — Jon Root (@JonnyRoot_) April 23, 2026

“Se estaban besando y estaban encima uno del otro”, dijo un testigo presencial a ‘Page Six’. Él llevaba puesto su anillo de matrimonio”, detalló.

“La estaban pasando de maravilla. Se daban besitos, un montón de besitos constantemente (…) No había nadie allí. Nadie sabía quiénes eran. Creo que ni siquiera los meseros se dieron cuenta”, precisó el testigo ocular.

En el momento en que se tomaron las fotos, Vrabel ya estaba casado con su esposa Jen, mientras que Russini le dio el “sí” a su ahora esposo, el ejecutivo de ‘Shake Shack’ Kevin Goldschmidt, apenas seis meses después. Ambos tienen dos hijos con sus respectivas parejas.

Cuando se tomaron las fotos, Vrabel trabajaba como entrenador en jefe de los Tennessee Titans, mientras que Russini era reportera de la NFL en ESPN.

Las imágenes salen a la luz luego de que el pasado miércoles ‘Page Six’ publicara otra tanda de imágenes de Vrabel y Russini desayunando juntos en el hotel de Arizona.

La publicación de estas nuevas fotos se da horas después de que Mike Vrabel ofreciera una rueda de prensa en la que explicó que la polémica le hizo tener conversaciones con sus jugadores y familiares.

A comienzos de mes, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack’, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero el pasado fin de semana la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.



Sigue leyendo:

· Mike Vrabel sobre fotos con Dianna Russini: “He tenido conversaciones difíciles con mi familia”

· Mike Vrabel anuncia que buscará ayuda profesional tras escándalo con Dianna Russini y se perderá parte del Draft de la NFL

· Salen a la luz nuevas fotos de Mike Vrabel y la reportera Dianna Russini en un hotel de Arizona