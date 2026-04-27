Tim Means, peleador de UFC, fue arrestado por agresión infantil a su hija de 17 años

Este lunes se conoció que la semana pasada el peleador de UFC Tim Means fue arrestado por presuntamente agredir a su hija de 17 años.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el ‘Albuquerque Journal’, el peleador supuestamente cabeceó, golpeó, estranguló y lanzó una papa a la cabeza a su hija adolescente.

‼️Former UFC fighter Tim Means has been arrested on a child abuse charge



Police accuse Tim Means of punching his own teenage daughter.



“There was blood on and in her nose where she was head butted and several red marks indicated she was hit in the face and on her cheek.” pic.twitter.com/06ySMNnEXw — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) April 25, 2026

Según la información, el hecho ocurrió el pasado martes 21 de abril. Al parecer, el conflicto se habría originado por una discusión sobre la limpieza de la residencia ubicada en Tijeras, Nuevo México.

Means, quien también es entrenador de lucha en una escuela secundaria, presuntamente le dio un cabezazo en la nariz a su hija de 17 años durante el altercado.

Posteriormente, la acorraló contra el mostrador de la cocina mientras la sujetaba del cuello. Después, le lanzó una papa a la cabeza antes de darle un puñetazo en la cara, según los documentos de la corte.

“Había marcas de manos y manchas rojas visibles en el cuello, lo que indicaba que fue estrangulada (…) Había sangre sobre y dentro de su nariz donde fue cabeceada, y varias marcas rojas indicaban que fue golpeada en la cara y en la mejilla”, detalló la denuncia.

Tras el altercado, Means fue arrestado y fichado el pasado miércoles 22 de abril. Al momento de la detención, según el reporte, el peleador lucía con los ojos pesados en su foto policial.

Posteriormente, fue puesto en libertad el viernes. Su audiencia está programada para el 26 de mayo. Timothy Carl Means nació el 20 de febrero de 1984 en Wilburton, Oklahoma, y creció en Nuevo México.

Comenzó a entrenar artes marciales a los 12 años. El deporte de combate le sirvió como escape para una juventud que estuvo marcada por problemas legales.

En 2004 recibió un disparo en la pierna que lo llevó a desarrollar una dependencia a analgésicos y posteriormente a metanfetamina. Tras cumplir más de tres años en prisión, retomó su vida y su carrera deportiva.

Tras salir de prisión, Means regresó al MMA en 2009. Consiguió seis victorias consecutivas, casi todas por finalización en el primer asalto. También ganó el título junior welterweight (160 libras) en 2010.

Defendió ese cinturón cuatro veces. En 2012 ganó también el título lightweight de la organización. Debutó en UFC el 15 de febrero de 2012, venciendo por decisión unánime a Bernardo Magalhães.

Durante su etapa en UFC enfrentó a nombres como: Mike Perry, Kevin Holland, Alex Oliveira, Thiago Alves, Matt Brown, Alex Morono, Max Griffin, Andre Fialho, entre muchos otros. Su récord dentro de UFC quedó en 15–14–1.

En 2016, fue suspendido tras dar positivo por una sustancia prohibida, regresando a la acción seis meses después.

Entre 2020 y 2024 alternó victorias y derrotas, con una tendencia negativa en sus últimas peleas. Su última victoria fue en septiembre de 2023 ante Andre Fialho por TKO.



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