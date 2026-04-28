Aeropuertos de Nueva York entre los más estresantes de EE.UU.: LaGuardia, JFK y Newark lideran ranking por retrasos

Los principales aeropuertos del área triestatal de Nueva York fueron catalogados como algunos de los más estresantes de Estados Unidos, de acuerdo con un nuevo estudio que pone bajo la lupa factores como retrasos en vuelos, costos de estacionamiento y tiempos de traslado hacia Manhattan.

El informe, elaborado por la empresa de transporte Mozio, ubicó al aeropuerto de LaGuardia como el segundo aeropuerto más estresante del país, mientras que el aeropuerto internacional John F. Kennedy y el de Newark Liberty empataron en el tercer lugar.

La clasificación refleja los desafíos persistentes que enfrentan millones de viajeros que utilizan estos hubs clave para vuelos nacionales e internacionales.

Costos elevados y retrasos constantes

Uno de los factores determinantes en la evaluación fue el costo del estacionamiento. En el caso de LaGuardia, el estudio destacó una tarifa diaria de hasta $80 dólares, la más alta entre todos los aeropuertos analizados. Este elemento, sumado a la distancia hacia Manhattan, contribuyó significativamente a su alta puntuación de estrés.

Además, la confiabilidad de los vuelos en LaGuardia también genera preocupación. Más de una cuarta parte de los vuelos, aproximadamente el 26.3%, registran salidas tardías. A esto se suma un tiempo de traslado cercano a una hora hasta zonas céntricas como Times Square, lo que incrementa la incertidumbre para los pasajeros.

En el caso de JFK, aunque maneja un volumen masivo de viajeros y cerca del 78.3% de sus vuelos salen dentro de los 15 minutos programados, otros factores elevan el nivel de estrés. El estacionamiento alcanza los $70 diarios y el trayecto hacia Manhattan puede extenderse a unos 56 minutos o más en condiciones de tráfico intenso.

Los costos que genera un aeropuerto, como el costo del estacionamiento, así como los retrasos de los vuelos, fueron algunos factores que ayudaron a determinar qué aeropuertos de EE.UU. generaban más estrés entre los viajeros. (Foto: John Minchillo/AP)

Newark: mejor acceso, pero más retrasos

Por su parte, Newark Liberty presenta un panorama mixto. Si bien comparte con JFK el costo de estacionamiento de $70 diarios, muestra un desempeño ligeramente inferior en puntualidad. Según el estudio, solo el 76.2% de los vuelos despegan dentro del margen de 15 minutos, lo que lo coloca entre los aeropuertos con más retrasos del país.

Sin embargo, Newark obtiene una ventaja relativa en el acceso a la ciudad. El tiempo estimado de traslado hacia Penn Station ronda los 30 minutos, considerablemente menor en comparación con LaGuardia y JFK. Esta diferencia puede representar un alivio para viajeros frecuentes o aquellos con itinerarios ajustados.

Ranking nacional: Chicago lidera la lista

El estudio también identificó a otros aeropuertos con altos niveles de estrés. En el primer lugar se ubicó el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, seguido por LaGuardia. El tercer puesto fue compartido por JFK y Newark, mientras que el Aeropuerto Internacional de Denver completó los 5 primeros.

En cuanto a retrasos, Newark también figura en el décimo lugar entre los aeropuertos con mayor porcentaje de vuelos demorados en EE.UU. La lista está encabezada por el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth, seguido por Miami y Denver, lo que evidencia que el problema de puntualidad es generalizado en múltiples regiones del país.

Para los residentes y visitantes de Nueva York, estos resultados no son una sorpresa. Los 3 aeropuertos cumplen un papel crucial en la conectividad de la ciudad, pero también enfrentan limitaciones estructurales, alta demanda y congestión constante.

El impacto va más allá de la incomodidad. Los retrasos pueden traducirse en conexiones perdidas, gastos adicionales y experiencias negativas que afectan tanto a turistas como a viajeros de negocios. Asimismo, los costos elevados de estacionamiento representan una carga adicional, especialmente para quienes prefieren trasladarse en vehículo propio.

¿Hay soluciones a la vista?

Aunque el panorama puede parecer desalentador, expertos en transporte sugieren que una mejor planificación puede reducir significativamente el estrés. Reservar transporte con anticipación, utilizar opciones de transporte público como trenes y metros, y monitorear el estado de los vuelos en tiempo real son algunas de las estrategias recomendadas.

Además, inversiones recientes en infraestructura, especialmente en LaGuardia, buscan modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia del pasajero. Sin embargo, el crecimiento sostenido del tráfico aéreo continúa siendo un desafío importante.

El posicionamiento de los aeropuertos de Nueva York en este ranking también refleja su importancia global. A pesar de las dificultades, siguen siendo algunos de los más transitados del mundo, conectando a millones de personas cada año.

En ese contexto, el estrés asociado a estos aeropuertos parece ser, en parte, el precio de su relevancia. No obstante, el estudio pone en evidencia la necesidad de seguir mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario en uno de los sistemas aeroportuarios más importantes del planeta.

Sigue leyendo:

* El Aeropuerto Internacional de Palm Beach podría cambiar su nombre a Presidente Donald J. Trump

* Atlanta se mantiene como el aeropuerto más transitado del mundo en 2025, ¿Qué significa para la economía y los viajeros en EE.UU.?

* Aeropuerto JFK: las aerolíneas que debes evitar para una experiencia sin complicaciones