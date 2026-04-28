Congreso condiciona fondos del DHS y critica salón de baile de la Casa Blanca

La respuesta al intento de un sujeto armado que irrumpió en un salón de banquetes del hotel Hilton donde estaba el presidente Donald Trump y muchas figuras de poder de Washington ha sido, hasta entonces, la excusa perfecta para presionar y obtener más medidas a favor del gobierno.

Más fondos para el proyecto del mandatario republicano de construir un salón de baile en la Casa Blanca, con un costo de $400 millones de dólares. Siguen las acusaciones mutuas en la disputa de dos meses sobre el estancamiento de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó Zach C. Cohen.

Gran parte de la atención se ha enfocado en el elemento más llamativo, el gran salón de baile que Trump ha propuesto por meses como una ampliación de la Casa Blanca.

Asimismo, el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Rand Paul, dijo que impulsaría una autorización del Congreso que pusiera punto final a los litigios que retrasan la inauguración del salón de baile. La administración citó el hecho perpetrado el sábado al pedir a un juez que archivara el caso.

Por su parte, el senador Lindsey Graham, uno de los voceros más fiables de Trump, fue más allá, alegando que no solo debería seguir adelante con la construcción del salón del baile, sino que debía pagarse con los aranceles aduaneros, y no con el dinero privado que Trump ya ha recaudado, según Lillianna Byington.

Graham, que encabeza el Comité de Presupuesto del Senado, manifestó a la prensa que el público debería sufragar la mayor parte del precio del salón de baile y que las donaciones privadas deberían usarse “para comprar vajilla y cosas por el estilo”.

La estructura en cuestión contaría con ventanas a prueba de balas y un búnker seguro. No obstante, es poco probable que hubiese servido de algo durante el fin de semana, dijo Jeff Mason.

“Si se construye, el salón de baile se utilizaría para cenas de estado y otros eventos presidenciales organizados por la Casa Blanca, no por organizaciones externas.”

De acuerdo con Steven T. Dennis, los planes actuales no incluyen la capacidad suficiente para las más de 2,000 personas que acudieron a la cena, informó Bloomberg.

Tal vez de forma más sustancial, todas las partes regresaron al debate sobre el DHS, que incluye al Servicio Secreto y lleva cerrado más de 70 días.

“Si los republicanos realmente quieren mejorar la seguridad, deberían unirse a los demócratas para financiar el Servicio Secreto, no el lujoso salón de baile de Donald Trump“, expresó el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

El gran problema para los republicanos radica en que, aunque los demócratas del Senado empezaron la contienda al exigir cambios en las políticas de control fronterizo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los republicanos de la Cámara de Representantes, en una extraña maniobra estratégica, se han apoderado del cierre del gobierno.

Han rechazado en dos oportunidades debatir un proyecto de ley de financiación que fue aprobado por unanimidad en el Senado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que quiere introducir más ajustes al plan. No obstante, actualmente tiene problemas para impulsar cualquier proyecto de ley.

La paciencia se ha ido agotando, incluso entre otros republicanos.

John Curtis, senador republicano, le dijo a Zack que ya era momento de que la Cámara vote sobre el plan del Senado. “No se pueden correr riesgos” con “la seguridad del presidente”.

En este sentido, Trump publicó un llamado a tomar medidas “RÁPIDAS y ENFOCADAS” para financiar al ICE y a la patrulla fronteriza en el DHS.

The Radical Left Democrats have kept DHS shut down since February 14th. Our Great Speaker, Mike Johnson, is working hard to end the Democrat Shut Down, and pass the first step of a plan to get FULL FUNDING for our incredible ICE and Border Patrol Agents. We need all Republicans… pic.twitter.com/s7128z2YVh — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 27, 2026

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