Demanda por salón de baile en la Casa Blanca sigue pese a presión tras intento de ataque a Trump

El Fondo Nacional para la Preservación Histórica decidió mantener este lunes su demanda contra el polémico salón de baile en la Casa Blanca impulsado por Donald Trump, pese a las presiones del Departamento de Justicia para retirarla tras el intento de asesinato del presidente el sábado.

El abogado del grupo, Gregory Craig, respondió a una carta enviada por el fiscal general adjunto Brett Shumate, quien había instado a desistir de la acción legal y advertido sobre el impacto del litigio.

Craig rechazó esa postura y calificó como “incorrecta e irresponsable” la idea de que el caso represente un riesgo para la seguridad del presidente.

“La afirmación de que esta demanda pone la vida del presidente en grave riesgo es incorrecta”, señaló en su comunicación, citada por la cadena CNBC. “En pocas palabras, este caso no pone en peligro la seguridad del presidente de ninguna manera”, añadió.

El ataque registrado el sábado ocurrió durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde un hombre armado irrumpió en el evento y generó una evacuación de emergencia de Trump y otros altos funcionarios.

Un día después, el Departamento de Justicia, a través del fiscal general interino Todd Blanche, calificó la demanda como “frívola” y advirtió con presentar una nueva solicitud de desestimación si el caso continuaba.

La acción legal del Fondo busca frenar temporalmente la construcción del salón de baile, al argumentar que el proyecto requiere autorización del Congreso bajo la Constitución y diversas normas federales. En su carta, Craig insistió en que esa exigencia no ha sido cumplida y que el Ejecutivo podría acudir al Legislativo para obtenerla.

“Lo que no cambia es que la Constitución y múltiples estatutos federales exigen la aprobación del Congreso para este tipo de construcción, y esa autorización no existe”, sostuvo.

Tras el ataque del sábado, Trump pidió acelerar la construcción del salón, al que ha descrito como una estructura de alta seguridad necesaria para la protección presidencial. En declaraciones, afirmó que el proyecto responde a recomendaciones de agencias de seguridad como el Servicio Secreto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró este lunes que la iniciativa no es un proyecto decorativo, sino una medida vinculada a la seguridad nacional.

El diseño propuesto contempla un espacio de aproximadamente 8,000 metros cuadrados dentro del complejo presidencial, con características de seguridad reforzada.

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